Tu je Cybex Rockstar, ekskluzivna modna kolekcija otroških vozičkov in avtosedežev

CYBEX, znamka otroških vozičkov in avtosedežev, ki je očarala starše po vsem svetu, je na trg poslala novo ekskluzivno kolekcijo Rockstar. Kolekcija je nastala v sodelovanju z nemškim glasbenikom Alecom Völkelom, ki jo je zasnoval navdihnjen z rojstvom svoje hčerke Rosenrot Malou. Linija Rockstar združuje najvišjo kakovost izdelave, izjemen slog in detajle iz sveta rock glasbe.

Kombinacija brezhibne nemške kakovosti in odličnega dizajna, prežetega z rockerskimi detajli

Nemška znamka pogosto preseneča s takšnimi prestižnimi sodelovanji, ki dodajo vrednost in osebnost že senzacionalnim vozičkom in avtosedežem CYBEX. Kolekcija Rockstar je še ena v vrsti odličnih sodelovanj s slavnimi starši iz modne in glasbene industrije, kot so bila sodelovanja z DJ Khaledom, Jeremyjem Scottom in Karolino Kurkovo.

Starši CYBEX obožujejo prav zato, ker ponuja varne in inovativne izdelke, zasnovane, da jim olajšajo življenje, z novo kolekcijo pa kot da sporočajo svetu: če je življenje oder, stopimo nanj v slogu rock zvezde.

Kolekcija Rockstar uteleša Alecovo strast, energijo in ljubezen do družine ter odraža njegov rockerski življenjski slog. Pri dizajnu je to vidno v ključnih elementih, kot je živahen rdeče-črn leopardji vzorec, in posebnih dodatkih, kot so šarmantne zaplate in punk-rockovske verižice, ki so popolno vključene v dizajn.

Kolekcija Rockstar vključuje kultne vozičke CYBEX Platinum PRIAM in MIOS ter avtosedeže za dojenčke CLOUD Z2 i-SIZE ter dodatno opremo FOOTMUFF. CYBEX tudi pri tej kolekciji sledi svoji viziji ustvarjanja vznemirljivega in trendovskega dizajna, ki se vedno ponaša z najvišjimi standardi varnosti in polno funkcionalnostjo.

"CYBEX je znamka za sodobne starše. Z ženo sva želela, da so najini otroci varni in jim je udobno ter da sta njihov voziček in avtosedež hkrati tudi stilska. CYBEX nama je zagotovil vse navedeno. Ko mi je Martin ponudil oblikovanje dizajna otroškega vozička za svojo hčerko, smo bili vsi tako vznemirjeni in navdušeni nad rezultatom, da smo se ga odločili deliti s svetom," je povedal Alec Völkel.

"Sodelovanje s prijateljem, kot je Alec, je bilo neverjetno dobro. Najina osebna povezanost je vnesla veliko pozitivne energije, zato je bilo tudi delo zelo ustvarjalno. Ustvarila sva kolekcijo, ki popolno predstavlja Alecov življenjski slog in katere bistvo vključuje temeljno filozofijo znamke CYBEX," je povedal Martin Pos, ustanovitelj znamke CYBEX.

Kolekcija CYBEX Rockstar jeod novembra 2022 na voljo v trgovinah in na spletu.

O ZNAMKI CYBEX

Nemška znamka CYBEX od leta 2005 razvija izdelke, ki olajšajo vsakdan staršem in otrokom, saj poskrbijo, da je njihovo vsakodnevno življenje varnejše in prijetnejše. Ustanovil jo je Martin Pos, vizionar in podjetnik z več kot 30-letnimi izkušnjami v industriji izdelkov za dojenčke in otroke.

CYBEX ponuja avtosedeže, kengurujčke in vozičke, ki niso samo varni, temveč se tudi popolno prilagodijo urbanemu življenjskemu slogu.

V srcu znamke in njenih izdelkov se skriva načelo inovacij CYBEX D.S.F.: kombinacija edinstvenega dizajna, neprekosljive varnosti in kakovosti ter inteligentne funkcionalnosti.

Za več informacij obiščite www.cybex-online.com.

