Trendovski modeli čevljev brez pete, ki jih nosimo to jesen

Jesenski trendi te sezone dajejo poseben poudarek prav udobni in obutvi brez pet. Modeli, ki so ukradli vso pozornost ljubiteljic mode, pa so zagotovo balerinke, mokasini in raznolike teniske. Ti modeli so primerni za vsakodnevne in mestne kombinacije, tiste drznejše ljubiteljice modnih smernic pa bodo namesto čevljev s peto kombinirale ravne čevlje tudi za večerne izhode in posebne priložnosti. Ravni čevlji so sinonim za udobje, letošnji modeli, brez katerih ne bo šlo, pa bodo vsak vaš videz spremenili v pravi odmerek elegance.

Če želite izvedeti, kateri trendovski modeli se nosijo to sezono in kako jih kombinirati, ima kanadska blagovna znamka Aldo, katere trgovino najdete v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik, v svoji kolekciji več možnosti, ki vas bodo navdušile.

Francoska moda je bila zmeraj sinonim za eleganco in skromen stil, to sezono pa je na prizorišče vrnila zelo pomemben modni detajl. Govorimo o balerinkah, klasičnem kosu obutve in simbolu francoskega šika, ki ga ženske obožujejo ali sovražijo. Ne glede na to, ali ste ljubitelji minimalistične estetike ali imate radi drzne, vpadljive detajle, so balerinke idealna izbira, če želite preprost, a prefinjen videz. Ne morete zgrešiti s klasičnimi odtenki, kot sta črna in bela, bolj subtilni, nevtralni odtenki pa vam omogočajo preprosto stiliziranje z drugimi oblekami.

Modeli balerink Aldo iz nove kolekcije so izdelani po tehnologiji Pillow Walk, zato vam bo vaš najljubši modni dodatek zaradi mehkih blazin na podplatu hkrati zagotavljal udobje, stabilnost in prilagodljivost.

Mokasini se to jesen vračajo v novi podobi; modeli z debelejšim in tisti s tankim podplatom so izjemno priljubljeni modeli, ki bodo enako dobro videti v kombinaciji tako z vsakdanjimi kot elegantnimi kosi oblačil. To jesen boste v novi kolekciji Aldo v Supernovi Ljubljana Rudnik našli atraktivne modele mokasinov iz brušenega usnja, usnja z mat ali svetlečim učinkom, brez detajlov ali z nekaj okrasnimi kovinskimi zaponkami.

Če imate raje bolj prefinjen slog, potem so klasični modeli mokasinov odlična izbira za vas. Super se podajo tako k maksi oblekam in krilom kot tudi k elegantnim oblekam. Ljubiteljice urbanih in uličnih stilov pa se bodo zaljubile v modele z debelejšim podplatom, ki se tako kot klasični modeli podajo k najrazličnejšim kombinacijam – od elegantnih kostimov do romantičnih oblek in džinsa.

Bele superge morate imeti v vsaki omari in če se malo poglobite v svojo zbirko obutve, boste zagotovo našli vsaj en najljubši par. Čeprav morda ohranjate lanski model, ki vam je pri srcu, vas moramo opozoriti, da je to jesen čas za "posodobitev" vaših modnih kolekcij!

Modni imperativi, ki jih najdete v novi kolekciji Aldo, so diskretni modeli z minimalnimi detajli, ki jih lahko nosite za formalne in neformalne priložnosti. Ne glede na to, ali se odpravljate v službo, v mesto ali na zmenek, so bele superge vedno varna izbira, ki jo lahko kombinirate z vsemi oblačili.

Poiščite modele ravnih čevljev za udobno in elegantno jesen v trgovini Aldo v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik.

