To so trendi kopalk za letošnje poletje #video

Poletje se nam vztrajno bliža in obvezna misel ob pripravi nanj je, kako izbrati prave kopalke za svojo postavo. Izbor kroja in barve ne vpliva samo na končni poletni videz, temveč vpliva na samozavest in dobro počutje vsake ženske. Da se boste na letošnjem poletnem oddihu počutile dobro v svoji koži, je prav zdaj pravi čas za ogled in nakup svojega kosa.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: Planet TV

Ob današnji poplavi različnih krojev, barv in oblik kopalk si je težko predstavljati, da je bil včasih ženskam na voljo zgolj en univerzalni kroj. Ta je bil bolj podoben obleki, pod katero so se ženske tudi bolj potile.

Medtem ko se mlajše ženske odločajo za žive barve in bolj drzne kroje, so starejšim uporabnicam bolj namenjene penaste košarice in enodelne kopalke.

Enodelne kopalke letos tudi za mlajše

Enodelne kopalke so letos najbolj v trendu tudi pri mlajših posameznicah. Pri dvodelnih kopalkah pa bodo priljubljeni predvsem modeli, ki se zavezujejo okoli vratu, in z visoko izrezanimi pasovi, ki optično podaljšajo noge.

Za dele telesa, ki jih ženske želijo poudariti, bodo pravšnji modrčki v živih barvah in vzorcih. Deli telesa, od katerih želijo ženske odvrniti pozornost, pa potrebujejo temnejše barve in bolj umirjene potiske.

Video: Planet TV

Pri izbiranju kopalk pa moški niso nič manj pomembni. Čeprav trendi pri njih niso tako izraziti, so v letošnji sezoni najbolj priljubljene hlače z deskarskim potiskom in klasične kopalke temnejših barv.

Tako ženske kot moške kopalke je priporočljivo po uporabi oprati ročno v mlačni vodi in se izogibati shranjevanju v plastičnih vrečkah. S takšnim načinom vzdrževanja vam bodo služile tudi do pet let.