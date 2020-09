To jesen bodo glavne te superge

Superge, na katere prisegajo tudi svetovni zvezdniki, bodo tudi letošnjo jesen zagotovo med glavnimi na mestnih ulicah. V trgovine in v spletno trgovino Mass je že prispela nova kolekcija, ki ne bo razočarala še tako zahtevnega ljubitelja ali ljubiteljice te vrste obutve. O tem, da so superge New Balance visokokakovostne, namreč ni nobenega dvoma, to pa je tudi obutev, ki ustreza vsem širinam in številkam stopal.

Tako kot sta pomembna udobje in kakovost, pa je seveda pomemben tudi videz obutve. In New Balance superge ne odstopajo od klasike, logotipa ob straneh, ki se pojavlja v različnih barvnih kombinacijah. Tudi letošnjo jesen se zgodba vrti okoli velikega N, pa naj bodo to usnjene modne superge v popolnoma črni barvi in s poudarjenim logotipom, ki je spleten iz kovinske verižice v zlati barvi, ali pa klasične superge New Balance v beli ali rožnati barvi z logotipom, katerega lesk opazimo že od daleč. Kombinirate jih lahko z džinsom, modnimi trenirkami ali pa z dolgimi oblekami in hlačami na rob.

Če se odpravljate na sprehod po mestu in želite biti v trendu, so superge New Balance prava izbira tudi za moške. Lahko jih nosite k vsem vrstam oblačil in so odlična nadgradnja urbanega videza. So popolna kombinacija športne in modne obutve in jesenska kolekcija moških modelov ponuja res veliko izbiro. Superge z zgornjim delom iz semiša so kot nalašč za kombinacije k elegantnim hlačam, bolj športni modeli pa se lepo ujamejo s kavbojkami. Že dolgo tudi ne velja več, da so superge primerne samo za nošenje v prostem času, zato lahko svoje nove superge New Balance obujete tudi za v službo ali ob kakšnem posebnem dogodku, kot so valeta, poroka ali matura.