To je najbolj trendovska barva las leta 2021

Napovedovale so jo modne revije, nato si jo je omislila še vrsta zvezdnic, in zdaj je jasno − najbolj trendovska barva las letošnjega leta je bakrena.

V začetku marca se je po rojstvu otroka na modne brvi vrnila Gigi Hadid, ena najbolj zaželenih in najbolje plačanih manekenk zadnjih let. 25-letnica, ki je bila znana po svojih zlatih kodrih, je osupnila, ko se je na modni brvi Versacejeve predstavitve za jesen in zimo 2021/2022 pojavila z bakrenimi lasmi.

To barvo las so modni oblikovalci kot novi trend napovedovali že lani, letos pa se je nedvomno "prijela", v različnih odtenkih jo lahko vidimo na manekenkah, igralkah in vplivnicah.

Če je tudi vas prijela bakrena vročica, pa se velja držati nekaj osnovnih smernic in nasvetov frizerjev, kako izbrati pravi odtenek. Če niste prepričani, ali je bakrena barva res za vas, si lahko za začetek omislite le nekaj pramenov v tej barvi, ki uokvirijo obraz, kot je to storila še ena zvezdniška manekenka iz družine Hadid, Bella:

Barvo pa morate prilagajati tudi glede na svoj ton kože. Ni res, da bakrena oziroma rdeča barva las pristaja le tistim z zelo svetlo kožo, kljub temu pa velja imeti v mislih nekaj osnovnih smernic.

Če imate zelo svetlo kožo s hladnim podtonom, izberite svetle odtenke bakrene, ki lahko rahlo povlečejo tudi na rožnato. Če pa ima vaša koža topel podton, potem na laseh izberite tak odtenek bakrene, ki je bližje zlati oziroma oranžni. Če pa ste temnejše polti, potem si lahko privoščite manj "naravne" odtenke, denimo intenzivno oranžne, in vse različice z vijoličastimi odsevi.

