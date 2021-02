Pričesko si je utrdila s sekundnim lepilom, smeji se ji ves svet #video

Američanka je postala viralna, ko je na svojih družbenih omrežjih delila svoj velik problem: pred enim mesecem je namesto utrjevalnega spreja za lase uporabila kar sekundno lepilo. Lasje so se ji prilepili na lasišče in se odtlej niso premaknili. Zdaj išče pomoč.

Tessica Brown se je pred enim tednom obrnila po pomoč na družbena omrežja, kjer je uporabnike spraševala za nasvet, kako razgraditi sekundno lepilo znamke Gorilla Glue. Razkrila je, da ga je uporabila na svojih laseh, potem ko ji je zmanjkalo laka za lase. "Slaba, slaba ideja," je priznala v videu in nato pokazala, kako so se ji lasje zlepili na lasišče, kjer se niso premaknili že en mesec. "Lase sem si umila že 15-krat, a se ne premaknejo."

V naslednjem videu je nato demonstrirala uporabo šampona ter pokazala, da las sploh ne more našamponirati, šampon pa si nato preprosto pobriše z glave. "Če vam kdaj zmanjka laka za lase, nikoli ne uporabite Gorilla Glue lepila, razen če hočete, da lasje ostanejo tako za vedno," je še dodala.

Pomoč ji ponujajo dermatologi, frizerji, zdravniki

Sekundno lepilo znamke Gorilla Glue je znano kot ekstra močno in se ga uporablja na materialih, kot so kovine, kamen in les, pri čemer tvori čisto, trajno vez, ki je odporna na vlago. Na vsaki embalaži je vidno tudi opozorilo, da ne sme priti v stik s kožo in očmi, a ker lasje niso omenjeni, so Tessici nekateri predlagali, naj toži podjetje.

Medtem ko se ji mnogi posmehujejo in se iz nje norčujejo, se je številnim tudi zasmilila, zato so ji ponudili nekaj predlogov, kako se rešiti svoje "večne pričeske" kot ji pravi sama. Potem ko ji na urgenci niso znali pomagati, so ji nekateri svetovali uporabo kokosovega olja, alkohola in acetona, oglasili so se tudi dermatologi, frizerji in estetski zdravniki, ki so ji ponudili brezplačno pomoč.

Oglasili so se tudi iz Gorilla Glue in ji sporočili, da jim je zelo žal za njeno situacijo, ter da so veseli, da išče pomoč, vendar dodali, da gre za edinstveno situacijo, saj njihov izdelek ni namenjen uporabi na laseh, ker je trajen.

Tessica na svojih družbenih omrežjih redno poroča o svojem stanju, nazadnje ji je uspelo s pomočjo prijateljice odstriči čop, a lasje na lasišču za zdaj ostajajo trdni.