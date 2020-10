Ta modni vzorec je trend jeseni

Kako lahko še tako sproščen in preprost stajling na hitro nadgradimo, tako da takoj postane nekaj posebnega? Z obutvijo s krokodiljim vzorcem, seveda. Hit letošnje jeseni so še posebej gležnjarji in bulerji s krokodiljim potiskom, ki vsaki modni kombinaciji dodajo pridih elegance, v takšni obutvi pa seveda ne boste ostali neopaženi.

Bulerji s krokodiljim potiskom so obutev, ki je ni težko kombinirati in se super ujema z različnimi stajlingi, prav tako pa se odlično ujema z vsemi vrstami vzorcev.

Šik kombinacija so tako lahko črni ali rdeči bulerji s krokodiljim vzorcem, bela srajca in karirast suknjič, ki si ga lahko izposodite tudi od fanta ali moža. To sezono bodite pozorne še na trend belih bulerjev s krokodiljim vzorcem, ki že osvajajo srca modnih navdušenk.

Še posebej elegantno boste v hladnejših jesenskih dneh videti v lakastih chelsea gležnjarjih s krokodiljim vzorcem ter gležnjarjih s peto, ki jih lahko kombinirate z oblačili za v službo in za večerne priložnosti. Tiste, ki niste navdušene nad živalskimi vzorci, lahko izberete gležnjarje, ki imajo le malce krokodiljega pridiha, na primer na predelu okoli pete, ljubiteljice pa si boste lahko dale duška s kombinacijo kačjega in krokodiljega vzorca. Sliši se divje, v resnici pa delujejo zelo prefinjeno. To boste dosegle tudi z mokasini s krokodiljim vzorcem.

