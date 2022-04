Super pomladna ponudba modnih oblačil

Starši smo prvi superjunaki, ki jih spoznajo naši otroci , obratno pa z napredkom, razvojem, rastjo, znanjem, tudi naši najmlajši hitro postanejo heroji v naših očeh. Starši superjunaško vlogo v prvi vrsti kažemo s pozornostjo, skrbjo, predanostjo, ljubeznijo in dejanji v tej in oni obliki ter pozitivnim zgledom, s katerim otroke usmerjamo na poti življenja. Otroci pa se superjunaško vsak dan naučijo na desetine novih stvari, spoznavajo svet, odkrivajo nove občutke in reči ter nas pozitivno presenečajo.

Kakšna pa je vaša supermoč? Poiščite jo v novi super pomladni ponudbi trgovine PEPCO. Pri definiranju teh vlog, odnosa in kot pika na i, kot poljub vzpostavljenemu odnosu vam je lahko v veliko ter izvirno pomoč kolekcija kratkih majic s potiskom superjunakov iz PEPCA . To lahko istočasno uporabite kot imenitno idejo za velikonočno darilo, ki pa jo bodo lahko vaši najmlajši (in vi - tisti malce starejši otroci) s pridom uporabljali čez vse leto.Kakšna pa je vaša supermoč? Poiščite jo v novi super pomladni ponudbi trgovine PEPCO.

Čeprav smo si različni in prihajamo iz različnih držav, imamo različno barvo kože, osebnost in interese, lahko prav vsak v sebi najde supermoč. Ta supermoč vam pomaga prestati vse naporne trenutke, pomaga vam pri učenju novih stvari, podpiranju prijateljev in ustvarjanju novih projektov.

Večina ljudi meni, da naj bi superjunak posedoval nadnaravne moči, ki jih uporablja za pomoč ljudem v boju proti zlu. Seveda so poleg nadnaravne moči superjunaki poznani tudi po kostumu, ki pogosto prikriva njihovo pravo identiteto. V vsakem primeru so pravi superjunaki tisti, ki nam dvignejo energijo, pomagajo najti moč, ki jo nosimo v sebi, in nam dajo vedeti, da dobro vedno zmaga nad zlim.

Najmlajši šele odkrivajo svojo edinstvenost in iščejo vzornike pri starših. Navsezadnje smo prvi in najpomembnejši junaki za otroke prav mi – starši. Tukaj je odlična priložnost, da uporabite svojo supermoč in podprete radovednost najmlajših, da cenite razlike in nato občudujete junake, v katere se razvijajo otroci.

Odkrijte, koliko superjunakov najdete v novi ponudbi. Pri PEPCU v novo sezono vstopajo v edinstveni družbi! Superman, Batman, Atomic, Wonder Woman, Powerpuff girls in Looney Tunes junaki vas čakajo v novi PEPCO ponudbi. Prav vsi imajo svoje oboževalce različnih starosti, zato ne manjkajo tako v fantovski kot dekliški kolekciji.

Za moški del družine

Očetje in sinovi bodo še posebej veseli kratkih majic, pižam, kratkih hlač, športnih torb, trenirk v podobi Supermana ali Batmana.

Superman je izmišljena oseba, nezemeljski superheroj z nadnaravnimi sposobnostmi, a človeško postavo, ki nastopa v stripih ameriške založbe DC Comics. Superman je zaradi svojih nadnaravnih lastnosti in sposobnosti skoraj neranljiv. Lahko leti, ima nadčloveško moč, bliskovito hitrost, izreden sluh, mikroskopski, teleskopski, rentgenski in ognjeni vid. Skratka, ogromno lastnosti, ki dodajo nove dimenzije siceršnjim superjunaškim lastnostnim očeta ali sina.

Tudi Batman je eden najboljših in najbolj priljubljenih superjunakov na svetovni sceni. Za razliko od Supermana Batman nima nobenih supermoči; v svoji borbi proti uličnim kriminalcem uporablja superiorno inteligenco, borilne veščine, detektivsko znanje … Batman je precej podoben nam, navadnim smrtnikom, in dokaz za to, da ne potrebuješ supermoči, da bi bil junak, ampak je treba vložiti veliko truda, požrtvovalnosti in dela, da dosežeš želene rezultate.

Za nežnejši del družine

Nežnejšemu delu družine priporočamo kolekciji Powerpuff girls in Wonder woman. Powerpuff dekleta so s svojimi supermočmi v boju proti zlobnežem navduševala predvsem otroke 90. let. Zgodba govori o treh deklicah s supermočmi, ki jih je po nesreči v laboratoriju ustvaril profesor, njihov oče. Deklice so se poleg boja s kriminalom ukvarjale tudi z vsakdanjimi težavami otrok, izgubo mlečnih zob, rivalstvom med sestrami in s šolskimi težavami.

Čudežna ženska (Wonder Woman, op. p.) je polboginja (potomka boga in smrtnice) – hči Zevsa, kralja bogov, in kraljice Amazonk Hipolite. Je princesa in bojevnica, znana je kot Diana in živi na otoku Temiskira. Preden je postala Čudežna ženska, je bila to Diana, amazonska princesa, izurjena kot nepremagljiva bojevnica. Odlikuje jo vrsta nadnaravnih sposobnosti ter izjemne borilne in vojaške veščine. Ima cel arzenal prav posebnega orožja, med katerim je tudi laso resnice.

V trgovinah PEPCO bodo tako očetje, mamice, hčerke in sinovi veseli tudi Looney Tunes junakov, ki bodo prav vse družinske člane popeljali v svet navihanosti, nepredvidljivosti, nagajivosti, veselja, zabave, učenosti.

Za najmlajši del družine

Tudi zanje so z motivi priljubljenih superjunakov na voljo majice, kratke hlače in bodiji za dojenčke.