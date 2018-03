Slovenski blogerki oblikovali prav posebne čevlje #foto #video

Modni blogerki Alja Bitenc in Bojana Ksela Rose sta s pomočjo priznane slovenske znamke obutve uresničili svoje sanje in oblikovali lasten par čevljev. Na prodajne police sta poslali klasične natikače in sandale z visoko peto, ki sta jih poimenovali Chloe in Bella.

Foto: Ana Kovač

Vse se je začelo septembra lani, ko sta Bojana Ksela Rose in Alja Bitenc prejeli klic iz Alpine. Zaželeli so si, da prav onidve zanje oblikujeta par posebnih čevljev, s katerimi bi okrepili pomladno-poletno kolekcijo.

Video: Planet TV

"Zakaj Alja in Bojana? Dve modni navdušenki in dva povsem različna stila. Alja Bitenc, ki s svojim čutom za estetiko naredi vsak kos poseben, in Bojana Ksela Rose, ki ji je velika želja po ustvarjanju čevljev pomagala pri kreiranju tako sofisticiranih čevljev. Obe sta pokazali veliko zanimanja za sodelovanje pri razvoju," je povedala Rebeka Kavčič, vodja projekta pri Alpini.

Foto: Ana Kovač

Bella v oblakih, Chloe trdno na tleh

In res si je vsaka zamislila povsem drugačen slog čevljev: Alja natikače z ravnim podplatom, ki jih je poimenovala Chloe, Bojana pa sandale z visoko peto z imenom Bella.

"Izhajala sem iz tega, kaj sama najraje nosim spomladi in poleti, in to so natikači oziroma sandali. V tem se najbolje počutim in to je bila moja izhodiščna točka," je o izbiri svojega modela čevljev povedala Alja. Za raven podplat se je odločila predvsem zato, ker takšne čevlje tudi sama največkrat nosi.

"Zdi se mi, da so to najbolj nosljivi čevlji za vsak dan, in zaželela sem si čevljev, ki bi bil primerni za vsakodnevno nošenje."

-> Alja Bitenc: Slovenske znamke so se prebudile in začele sodelovati z blogerkami



-> Bojana K. Rose: Bloganje je več kot poklic, a v Sloveniji še nima prave vrednosti

Foto: Ana Kovač

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Bojani pa se je ideja o klasičnih sandalih z rdečim in zelenim podplatom, ki se nadaljuje v črto na zadnjem delu čevlja, porodila že pred petimi leti, zdaj pa je končno prišla priložnost, da jo je uresničila.

Točno se spomnim sprehoda: bila sem na podeželju in dobila idejo. Prišla je k meni iz vesolja in takrat sem si rekla, da jo bo nekdo od svetovno znanih oblikovalcev uporabil. Mislila sem si, da bom nekega dne stala pred izložbo in si rekla, da je bila to moja ideja. To, da se ni nihče tega spomnil do tega trenutka, se mi res zdi nenavadno.

In zakaj ravno visoke pete, čeprav jo največkrat videvamo v supergah? Visoke pete jo namreč še vedno zelo privlačijo, pravi. "Sicer jih ne nosim prav pogosto, ampak ko si vzamem čas zase ali me mož nekam pelje, se res rada uredim."

Bojanine čevlje čaka še en poseben dogodek, saj bodo v sklopu pomladnega ljubljanskega tedna mode predstavljeni tudi na modni brvi. Nanjo jih bo poslala modna oblikovalka in lastnica znamke Cliché Jelena Pirkmajer.

Foto: Ana Kovač

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Po bisere v Milano

Obe blogerki sta bili ves čas vpleteni v izdelavo svojih čevljev: od ideje do končnega izdelka, budno sta spremljali prozvodnjo in nadzorovali, ali vse poteka tako, kot sta si zamislili. "Vse, kar vidite na čevlju, je moje delo," razlaga Bojana in dodaja, da sta vsa navodila dali sami, čevlje pa so sestavili mojstri.

Upoštevali so tudi njune posebne želje, še posebej so se morali potruditi za Aljine. "Na čevljih sem si zaželela bisere. Ker jih niso imeli, so jih šli iskat v Milano na sejem."

Foto: Ana Kovač

Za oblikovanje skrbelo dvajset ljudi

Proces oblikovanja in razvoja obutve je trajal šest mesecev, pri njem pa je sodelovalo približno dvajset ljudi iz Alpine. Za izdelavo ekskluzivne kolekcije, ki je v celoti potekala v proizvodnji v Žireh, so porabili 14 delovnih dni.

Za izdelavo enega para sandalov z visoko peto, ki je zahteval več kot trideset različnih delovnih operacij, so izkušene delavke in delavci porabili 77 minut, za natikače pa 45 minut.

Aljin par čevljev Chloe, ki jih lahko dobite v črni, bež ali bordo rdeči različici, stane 80 evrov, Bojanin par Bella, črn ali bež, pa 120 evrov.