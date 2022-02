Slovenska hudičevka v Pradi #video

Na kaj pomislite, ko slišite za Hudičevko v Pradi? Zagotovo na strogo, neizprosno, inteligentno žensko, ki je vedno šik in uglajena, organizirana in ima pod sabo kup novinarjev in asistentov. Toda ali so urednice res takšne? Seveda ne. To boste spoznali danes. Naša novinarka Tjaša Platovšek se je družila z modno blogerko, urednico Citylifa in vražjo damo Piko Zrim, ki nam je razkrila tudi, brez česa se ne odpravi od doma, kaj lahko vedno najdemo v njeni torbici ter kateri so njeni najljubši negovalni izdelki.

Pika Zrim na pogovoru Zvezde na off s Tjašo Platovšek.

Pika Zrim je urednica spletnega mesta Citylife in vplivnica na Instagramu. V njeni garderobni omari nikoli ne manjka izjemnih modnih kosov, prisega pa tudi na zdrav življenjski slog, rada jaha, igra tenis in smuča ter je zelo striktna pri prehrani. Je mama dveh odraslih otrok ter babica trem vnučkom. Širša javnost jo je lahko v zadnjem času bolje spoznala tudi kot vražjo damo, saj je nastopila v priljubljeni seriji The Real Housewives na Planet TV.

Oglejte si pogovor Zvezde na off s Piko Zrim

Navdih mestnega stila

Se sprašujete, ali so modne blogerke vedno, tudi v svojem prostem času, tako urejene, kot lahko vidimo v njihovih objavah na Instagramu? To je zanimalo tudi našo novinarko Tjašo. Pika ji je razkrila, da v njenih garderobnih omarah resnično ne moremo najti kakšnih razvlečenih oblačil. Navdih za svoj stajlinge rada poišče kar na mestnih ulicah, kjer opaža, da so mlade dame dobro modno osveščene, a njihov občutek za modo z leti na žalost vse prepogosto obledi.

Naj bo vaša spremljevalka na sprehodih po mestu ali v naravi L'Occitanova krema za roke s karitejevim maslom. Prav sprehod po ljubljanskih ulicah je tudi eden izmed pristopov, ki ga Pika rada izbere, kadar potrebuje čas zase. Odkar sta se otroka odselila od doma, ima časa, ki ga lahko resnično posveti le sebi, več, pravzaprav dovolj. Najraje se sicer odpočije tako, da si v udobju domačega kavča ogleda film, morda celo tri zapored. Zelo rada pa se odpravi tudi na daljši sprehod s psom ali pa na potep po mestu, na kavico. Takrat tudi brez slabe vesti utiša svoj pametni telefon in se v miru odpočije od neprestane dosegljivosti in povezanosti, ki nas sicer neprestano čaka na vsakem koraku.

Brez česa Pika ne odide od doma?

Pika je Tjaši razkrila, kaj vedno nosi v svoji torbici.

"Večja ko je torbica, večji je nered v njej," nam je svojo mantro zaupala Pika, ki jo navdušuje trend manjših torbic, ki je zajel modni svet, a vseeno ni ljubiteljica tistih najmanjših, mikro torbic. Ko se odloča za nakup nove, vedno preveri, ali je ogledana torbica dovolj velika, da lahko vanjo spravi tistih nekaj predmetov, brez katerih nikoli ne zapusti doma. Tako oceni, ali je zanjo primerna ali ne. Kateri pa so ti izdelki?

Poleg pametnega telefona ima Pika vedno pri roki še pet stvari: pisalni blok, korekcijska očala, sončna očala, denarnico in L'Occitanovo Karitejevo kremo za roke za suho kožo. Na presenečenje Tjaše, zakaj v torbici namesto kreme v majhni embalaži raje nosi večjo embalažo kreme za roke, je Pika postregla s prav posebnim pojasnilom. Ne samo da si kremo za roke rada pogosto nanaša, tej razvadi se ne odreče niti v družbi. Ko tako za omizjem iz torbice vzame L'Occitanovo kremo za roke, se vedno najde še nekaj posameznikov, ki jo poprosijo, ali lahko kremo deli tudi z njimi. Tako je preprosto ugotovila, da če ima ob sebi manjšo tubo kreme, te vedno zmanjka prehitro, zato s seboj raje nosi večjo embalažo.

Pika svetuje Tjaši

Kot ljubiteljica zime se Pika dobro spozna na ustrezno nego kože. Še tako dober stajling ne bo prišel do izraza, če bo koža videti zanemarjena. Ker so roke najbolj izpostavljen del telesa, se na njih leta poznajo najhitreje. Zato Pika posebno pozornost rada posveča negi kože na rokah in spodnjemu delu nog.

Na sprehodu po centru prestolnice sta se ustavili tudi v trgovini L'Occitane.

Ker ima zelo suho kožo, obožuje L'Occitanovo kolekcijo izdelkov s karitejevim maslom. S Tjašo je tako rade volje delila nekaj uporabnih nasvetov za nego suhe kože poleti in pozimi. Pozimi vsaj dva- ali trikrat tedensko priporoča piling kože na rokah in stopalih, medtem ko poleti zaradi odprtih čevljev priporoča piling celo na dnevni ravni. Pri izdelkih za nego kože ni kompulzivna nakupovalka in raje uporablja preizkušene izdelke, s katerimi ima večletne izkušnje. Tako tudi za piling najraje uporablja L'Occitanov Karitejev bogati piling za telo, nato pa na kožo nanese še Karitejevo ultra bogato kremo za telo.

Pri L'Occitanovi kolekciji izdelkov s karitejevim maslom ji je všeč, da diši ravno prav, ne preveč in ne premalo. To ji omogoča kombiniranje svojega lepotičenja tudi z močnimi parfumi, ki so njeni zvesti spremljevalci. Karitejeva kolekcija je tudi izredno prijazna do kože. Izdelki niso mastni, hkrati pa kožo obogatijo in na njej puščajo mehak, svilnat občutek.

Dobra zgodba o trajnostnosti in vračanju okolju

