Se pripravljate na poletne nakupe? Preverite, kaj bomo nosile v letošnjem poletju!

Kar naenkrat so temperature postale poletne in vse v tem trenutku iščemo nove modele sandalov, natikačev in lahkotnih supergic, v katerih bomo brezskrbno uživale v toplih poletnih dneh.

Če se tudi vi pripravljate na nakupe, preden se odpravite na svoj težko pričakovani dopust, ali pa le iščete obutev, ki bo odlično zaokrožila izbrani stil za v službo oziroma se ujemala z izbranimi oblačili za prostočasne dejavnosti, potem preverite naš izbor najlepših modelov poletne obutve za vse priložnosti.

1. Čudoviti sandali z ravno peto

Prav sandali so najpomembnejši razlog, da smo komaj pričakale temperature nad 25 stopinjami Celzija. Ravni modeli so hit letošnjega poletja in so hkrati tudi popoln izbor za tople dni, saj ponujajo neskončno udobje in svobodo.

Če pa se odločite za kakšnega izmed modelov iz poletne kolekcije Deichmann, bo vaš korak poleg udobja tudi v odličnem stilu! Trendovski modeli sandal z ravnimi petami so na voljo v več različicah, tako da lahko izbirate med sandali s platformo – chunky, modeli v zapeljivih pastelnih barvah, ali pa se odločite za živahnejši stil s sandali v kovinskih odtenkih, s katerimi boste zagotovo opažene!

2. Lahkotne platnene supergice – zmagovalke tega poletja

Platnene supergice so odličen izbor za vse, ki obožujejo bolj ležerni ali športni stil, zlasti v vročih poletnih dneh. Naravni materiali in lahkotna struktura bodo vašim stopalom omogočili, da bodo zadihala in vas ne bodo še dodatno greli. Ko boste torej v letošnjih poletnih dneh odšle na sprehod ali izlet, izberite obutev, s katero boste lahko spretno obvladale vsako podlago. To so lahko prav poletne platnene superge, ki smo jih našli v Deichmannu, saj bodo živahne barve, pa tudi različni modeli navdušili vsako navdušenko nad modnimi supergicami in športnim stilom.

3. Poletni romantični večeri v stilu

Vroče poletne večere želimo izkoristiti, da pokažemo vse prekrasne poletne modne kombinacije in, seveda, čudovite odprte sandale s peto. Večerni sprehodi ob morju, postanek na koktejlu in uživanje na številnih poletnih koncertih in dogodkih so odlična priložnost, da svojo garderobo dopolnite z novim modelom sandal s petko. V Deichmannu ponujajo tako širok izbor, da se boste zares težko odločile. Sandale, salonarji ali natikači s petko v zapeljivih poletnih odtenkih vas čakajo v Deichmannu!

4. Najlepše na plaži ali bazenu!

Natikači že dolgo niso rezervirani samo za domače udobje, temveč nam prekrasni modeli v različnih stilih omogočajo odličen izbor za vsakodnevne aktivnosti.

Vse od športnih modelov, ki so idealni za na plažo ali bazen, pa vse do elegantnih, usnjenih modelov, ki se bodo odlično ujemali z vašo priljubljeno poletno obleko ali modnimi širokimi hlačami. V Deichmannu lahko to poletje izbirate med številnimi udobnimi natikači, ki jih boste lahko nosile ob prav vsaki priložnosti!

Vse čevlje, ki jih boste potrebovale v letošnjem poletju, lahko poiščete v Deichmannu po zelo ugodnih cenah. Širok izbor najrazličnejših modelov in barv vas bo navdušil, saj lahko čisto vsak poišče nekaj zase. Preverite celotno ponudbo na spletnih straneh Deichmann, lepo pa tudi vabljeni v katero od poslovalnic Deichmann po vsej Sloveniji.

