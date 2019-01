Razkrivamo skrivnost mladostnega videza Ive Krajnc Bagola

Oder je redni dom igralke Ive Krajnc Bagola in prav ta oder predstavlja svet, v katerem je precej pomembno stalno iskanje lepotnih idealov, a se ne sme nikoli podrediti lepotnim metodam, ki bi obraz popačile. In v iskanju tiste prave lepotne rutine je naletela na metodo, ki ji je pomagala tako, da je videti sveža, mladostna in popolnoma v skladu s svojo starostjo. "Staranje je neizbežno. Nihče mu ne more uiti, mogoče ga lahko samo malo upočasnimo," je dejala Iva, ki nam je v sproščenem pogovoru zaupala, katera je tista nova metoda pomlajevanja, o kateri tako rada govori.

"Počutim se tako kot pred 15 leti"

Leta minevajo, vendar Iva ostaja ista, pravi. "Smešno je, da se počutim tako, kot sem se pred 15 leti. Iva kot taka. Tako da bom po mojem mnenju, ko bom stara 60 let, tudi Iva kot taka, samo videti bom malo drugače." Iva namreč ne želi upočasniti staranja z invazivnimi metodami, ki bi popolnoma spremenile njen videz ali ga celo toliko okrnile, da ne bi mogla več izražati svojih čustev skozi mimiko, kar je v njenem poklicu ključnega pomena.

Ravno zato se zateka k tistim lepotnim rešitvam, ki ne bodo agresivne in ki ji pravzaprav ne bodo vzele preveč časa. "Nimam veliko lepotnih ritualov, mogoče bi samo povedala, da sem se v teh letih nekako naučila, da ne eksperimentiram več s kremami, ampak da pozornost namenim čiščenju obraza." Ker zaradi svojega poklica skozi ves dan nosi zelo veliko ličil, je prav zdrava koža osnova, iz katere izhaja. "Temeljito čiščenje zvečer in zjutraj, kakšen blažji piling in dobra krema," to je njena zmagovalna formula, ki ji je pred kratkim dodala še en element: terapijo Ultherapy.

Brez skalpela do naravnega videza v boju proti staranju.

Kako je terapija Ultherapy prepričala Ivo?

Ultherapy je popolnoma neinvaziven nekirurški lifting, ki deluje s pomočjo ultrazvoka. Iva se je zanj odločila, da bi se znebila podbradka, ki jo je že močno motil. "Ultherapy se mi je zdel zanimiv, ker je neinvaziven in ohranja naravno strukturo obraza, kar je v mojem poklicu izjemno pomembno. Moja mimika je takšna, kot je, in je dobro, da je takšna, kot je, zato ker z njo igram, prek nje se izražam. Ultherapy to omogoča. Skozi različne manipulacije tkiva v podkožju doseže nek učinek, ki mislim, da bi ga lahko samo še s skalpelom. "

Rezultati so jo presenetili, saj so bili vidni že zelo hitro. "Seveda ne bom lagala, moj obraz ni bil tak, da bi bilo toliko viseče kože, da bi jo lahko dvignili. Zato sem zelo vesela, da sem lahko hitro opazila rezultat. Verjetno bo nekdo, ki ima večji podbradek, ta rezultat videl še prej."

Dejansko je ena od prednosti terapije Ultherapy v tem, da ne popači obraza in ne naredi dramatičnih, neproporcionalnih, hitrih sprememb. S to terapijo se pravzaprav spodbudijo naravni procesi tvorbe kolagena v koži. Posledično se rezultati kažejo postopoma, v mesecu in pol, in delujejo od 3 do 4 let.

Rezultat je naraven učinek, ki je popolnoma v skladu s celotnim obrazom, lahko govorimo o proporcionalni polepšavi. Rezultat je popolnoma primerljiv s kirurškim liftingom obraza – brez skalpela in brazgotin.

Ultherapy je inovativna metoda pomlajevanja obraza z napravo Ulthera, mikrofokusiranim ultrazvokom. Terapija traja od 30 do 60 minut.

Brez dramatičnih šokov in skalpela do mladostnega videza

Terapija Ultherapy je edinstvena na svojem področju. Je namreč edini postopek, ki za pomlajevanje kože uporablja neinvaziven fokusiran ultrazvok, pri katerem se vizualizirajo in delujejo tudi najgloblje ležeča tkiva, ki jih sicer lahko dosežemo samo s kirurgijo. "Ena največjih prednosti te terapije je njena neinvazivnost in to, da po njej ni potrebno nobeno okrevanje," nam je razložila dr. Urša Fratnik Florijančič, ki v kliniki MedArt izvaja te terapije.

Druga pomembna lastnost te metode, ki ima prav tako analogijo s kirurškim obraznim liftingom, je, da naslavlja različne plasti tkiva. "Nobena druga metoda ni podobna temu. Se pravi, da mi naslavljamo tako površinsko kožo kot muskulni ali nevrotični sistem pod kožo, ki v bistvu poskrbi za to, da dosežemo učinek face liftinga ali dviga obraznih tkiv." Glede na to, da se žarek iz aparata sfokusira pod kožo pa posledično pomeni, da površina kože ostane nedotaknjena – brez voda ali reza.

Ulthera je neinvaziven, mikrofokusiran ultrazvok z vizualizacijo, pri katerem z isto sondo hkrati delujejo na kožo in podkožje.

Z Ultherapy nič več ne poteka "na slepo"

Dr. Urša Fratnik Florijančič ima dolgoletne izkušnje z različnimi energetsko-baziranimi napravami, ki omogočajo pomlajevanje, zato je takoj prepoznala glavne prednosti te naprave. Ultherapy omogoča vizualizacijo, kar pomeni, da deluje samo na tistih področjih, kjer je potrebno. "Fokusiran ultrazvok ima prednost pred drugimi, ki poškodujejo tako površino kot globino. Dosega boljše učinke pod kožo, s tem, da kožo zaščiti."

Fokusiran ultrazvok je različen od drugih, ker imajo zdravniki med terapijo prek ultrazvočne slike nadzor nad svojim početjem. Drugi aparati lahko poškodujejo tkiva, saj na slepo izvajajo terapije. Fratnik Florijančičeva pa ob tem poudari še eno prednost, ki še dodatno potrjuje, zakaj terapiji Ultherapy lahko zaupamo – izvajajo jo namreč lahko samo izkušeni zdravniki, ki so morali opraviti zahtevno izobraževanje. Pomembne so veščine, kot so ročna spretnost in dobro poznavanje anatomije in kompleksnosti človeškega obraza.

"Spomnim se, da je nekdo primerjal druge naprave, ki nimajo omogočene vizualizacije, z vožnjo po avtocesti z zaprtimi očmi. Tako je hitro kaj narobe."

Ultherapy ponovno obnovi elastičnost vaše kože in vezivnega tkiva, temelji pa na naravnem procesu regeneracije kože.

Rezultati trajajo več let

Učinek terapije Ultherapy je dolgotrajen. Koža že po enem posegu postane postopoma bolj napeta, maščobno tkivo podkožja pa se postopoma nekoliko zmanjša, kar daje popolnoma naraven učinek pomlajene kože obraza in vratu. Gre za tako imenovani učinek liftinga brez kirurškega posega. Takoj po posegu je zaradi krčenja struktur kože viden prvi učinek pomlajevanja kože, predvsem kot lifting in učvrstitev ohlapne kože.

Terapija Ultherapy je primerna za vse, ki imajo zmanjšan tonus kože, kar pomeni, da je ta videti manj napeta. Spuščene obrvi in zmanjšan tonus na vekah sta eden od prvih znakov staranja kože.

Ultherapy je na voljo na dveh lokacijah v Sloveniji – v Ljubljani v kliniki MedArt in v Rogaški Slatini.