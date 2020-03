Prva dama modnega sveta zaradi koronavirusa v karanteni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wintourjeva se je v Milanu udeležila modnega dogodka, ki ga je priredila znamka Max Mara.

Milanski teden mode je od 18. do 24. februarja v italijansko mesto privabil smetano modnega sveta, med katero so bile med drugimi tudi urednica ameriškega Vogua Anna Wintour, urednica revije Elle Nina Garcia in urednica revije InStyle Laura Brown.

Po vrnitvi iz Milana v samoizolacijo

Čeprav nobena izmed udeleženk tedna mode ne kaže simptomov bolezni, povezanih z novim koronavirusom, so zaradi svoje varnosti in varnosti drugih zaposlenih v karanteni. Kot poročajo tuji mediji, urednice svoje obveznosti med karanteno opravljajo od doma.

Prvi mož znamke Armani je med tednom mode poskrbel za zdravje svojih zaposlenih, saj jim je priskrbel zaščitne maske. Foto: Reuters

Prve primere koronavirusa pri naših sosedih so potrdili ravno v času tedna mode, zaradi česar so se številni oblikovalci, med njimi tudi Georgio Armani, odločili, da ne bodo izvedli javnih predstavitev novih kolekcij.

Pri Armaniju so svojo odločitev pospremili s pojasnilom, da svojih povabljencev nočejo izpostavljati zdravstvenim tveganjem. Modno revijo, ki bi morala potekati na letalski vzletni stezi, so pri modni hiši posneli v praznem gledališču, pozneje pa posnetek objavili na svoji uradni spletni strani.

Tudi pariški teden mode v okrnjeni izvedbi

Po tradiciji se je modna karavana po milanskem tednu mode preselila v Pariz, a tudi tamkajšnji teden mode poteka v okrnjeni obliki. Podobno kot v Milanu so se nekatere modne hiše zaradi koronavirusa odločile predstavitev kolekcij odpovedati.

Modne revije so tako odpovedali pri znamkah Louis Vuitton in Rosie Assoulin, odpovedana je tudi predstavitev nove kolekcije nakita draguljarne Cartier.

V torek se je odvila modna revija znamke Chanel, na kateri sta nastopili tudi Gigi Hadid in Kaia Gerber.

Po podatkih italijanskega modnega komiteja Altagamma bi lahko trg prestižnih modnih znamk v letošnjem letu zaradi koronavirusa doživel hud padec prihodkov od prodaje. Po nekaterih ocenah naj bi trg izgubil od 30 do 40 milijard evrov.

Največji izbruh koronavirusa na območju Evrope je ravno v Italiji. Po zadnjih podatkih je okuženih več kot tri tisoč ljudi, 107 ljudi je za posledicami virusa umrlo.