Pridih Japonske v novi kolekciji znane blagovne znamke

Oglasno sporočilo

To jesen bo motivacija za vadbo iskala navdih v Japonski! Po starodavnem japonskem pregovoru je skrivnost dolgoživosti v dejavnostih, ki jih izbiramo vsak dan. Biti aktiven in marljiv je del japonske kulture, s katero se je zoe® , blagovna znamka oblačil athleisure, odločila obogatiti svojo novo kolekcijo za jesen/zimo 2022, imenovano Origami.

Oblačila in dodatki te uspešne blagovne znamke, ki je zasnovana in izdelana v Evropi, so na voljo na dvanajstih trgih Zalanda in ekskluzivno na prodajnih mestih poslovalnic Polleo Sport.

NEW IN SALE − takoj na voljo v poslovalnicah Polleo Sport in spletu po promocijskih cenah!

Vsako leto izideta dve kolekciji zoe®, ki sta bili do zdaj predstavljeni na velikih dogodkih, imenovanih presale events, na katerih je bilo treba na naročeno blago čakati več tednov. Od letošnje jeseni se to spreminja in kolekcija Origami bo izšla po novem konceptu NEW IN SALE!

To pomeni, da bo ob prihodu kolekcije na prodajna mesta v obdobju od 5. do 23. oktobra celotna kolekcija takoj na voljo s promocijskimi popusti do 45 odstotkov! Svoje najljubše izdelke iz kolekcije zoe® Origami lahko takoj kupite v najbližji poslovalnici Polleo Sport ali jih naročite prek spletne trgovine, in to brez čakanja! Na ta način zoe® praznuje izid svoje, kakor trdijo, do zdaj najboljše kolekcije.

Pajkice, navdihnjene z neonskimi lučmi Japonske

Kolekcija Origami, ki je hkrati nežna in močna, poleg novega dizajna visokokakovostnih pajkic in športnih nedrčkov prinaša tudi široko paleto popolnoma udobnih in mehkih trenirk, ki vas osvojijo že ob prvem dotiku! Ti privlačni kosi oblačil so odlična izbira za hladne in deževne jesenske dni, ki so pred nami. Poleg večne črne pa v kolekciji prevladujeta tudi moderna petrolejsko zelena barva, navdihnjena z japonskimi spominčicami, in neonsko zelena barva, navdihnjena z neonskimi lučmi nočne Japonske.

Največji izstop v novi kolekciji so zagotovo Tori Leggings z neonskimi zelenimi detajli in istoimenski športni nedrček, ki dopolnjuje outfit. Športni nedrček Tori se odlično ujema tudi z Reiki Leggings, črnimi pajkicami z neonskimi detajli. Ta dva outfita dajeta povsem urban in drugačen podpis tima zoe® in bosta zagotovo pritegnila pozornost vseh drznih trendseterk.

Vrhunski materiali, edinstveni kroji in privlačni detajli

Športni nedrček Chyo z asimetričnim krojem in zanimivim prekrivanjem na hrbtu je zagotovo še en dragulj nove kolekcije. Prefinjen z mrežico daje izjemno privlačen videz vsaki modni kombinaciji. V promocijskem obdobju NEW IN SALE lahko ta edinstveni športni nedrček najdete s 40-odstotnim popustom in s ceno 17,99 evra.

Poleg športnega nedrčka Chyo izpostavljamo tudi Sensei Leggings in topek Sensei, ki sta na voljo v petrolejsko zeleni in črni barvi. Tkane z mrežico in mehkega materiala Sensei Leggings s svojimi linijami sledijo ženstveni liniji in podaljšajo noge. Z njimi se izvrstno dopolnjuje tudi topek z dolgimi rokavi in s simetričnim izrezom na dekolteju in hrbtu.

Kolekcija Origami prinaša tudi dolgo pričakovane naslednike najbolj priljubljenega modela Venus − Venus Kyou Leggings in istoimenski športni nedrček s privlačnimi vezalkami. Celotno kolekcijo si lahko ogledate tukaj.

V iskanju lastnega ikigaija Splošno je znano, da japonska življenjska filozofija vodi k sreči in dolgoživosti, in prav te vrednote želi tim zoe® promovirati z novo kolekcijo. To jesen v kolekciji Origami poiščite svoj razlog za bivanje na tem čudovitem svetu − svoj ikigai. Veselite se majhnih stvari vsak dan, saj nas prav te osrečujejo, izpolnjujejo in spodbujajo k napredku. Bodite aktivne in močne, in ko vam življenje prinese padce, otresite kolena in ponosno nadaljujte svoje življenje! Seveda z vrhunskim slogom, ki ga prinaša nova kolekcija Origami!

Naročnik oglasnega sporočila je POLLEO SPORT D.O.O.