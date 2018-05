Preveri! Tako dobro izgleda zaročenka DJ Umeka!

Oglasno sporočilo

O Senki Halebić se ta trenutek veliko govori, saj je to tista ženska, ki je omrežila srce svetovno znanega slovenskega DJ-ja. In to popolnoma, saj jo je letos zaročil in obeta se velika poroka!

Nam pa je Senka padla v oči še zaradi nečesa drugega, je namreč uspešna poslovna ženska, ki s strastjo vodi enega izmed najbolj znanih klubov na Hrvaškem, klub Hula Hula na mondenem Hvaru. Njena druga strast pa je moda, kjer je v preteklosti že navduševala s pop up trgovino s konceptom. In na kaj pri modi prisega Senka? Pravi, da ji moda ne predstavlja zgolj modnih smernic, ampak v njej išče svojo individualnost in življenjsko inspiracijo, Senka ima svoj stil!

Med modnimi ljubitelji, ki so obiskali največji modni dogodek v Sloveniji, Mercedes-Benz Fashion Week je bila tudi Senka s svojim partnerjem. FOTO: MBFWLJ

K Senki smo se tako zatekli po nasvet, kako čimbolj izgledati v poslovnem svetu in še vedno ostati zvesti sebi, svojim modnim prepričanjem. V poslovni modi veljajo določena pravila, ki pa jih dopolni okus vsakega posameznika. Prvo pravilo je, da morajo obleke biti kakovostne, iz kakovostnih materialov kot tudi lepo krojene. Drugo pravilo pa, da vsako srečanje zahteva drugačen tip oblačil, kjer se lahko poigrate tudi z barvami. Pri oblačenju je potrebna skladnost barv obleke kot tudi ujemajočih barv, prav tako morate paziti z dodatki. Pri poslovni modi se držite tudi reka, manj je več.

Kako se čim bolj varno, a modno obleči? Posežite po črno belih kombinacijah, sedaj poleti so priljubljene tudi temno mode in črtaste kombinacije. Čevlji naj nikoli ne kažejo prstov, peta pa naj ne presega višine sedmih centimetrov. Varna kombinacija bo tudi enobarven kostim in oprijeti suknjiči, pod katerim lahko nosite bluze ali lepo krojen top. Hlače naj ne bodo pretesne ali prosojne, ne smejo se videti robovi spodnjega perila.

Zaljubljene v barve imate to poletje pestro izbiro! Letošnje leto nosi podpis vijolične barve, kot tudi rožastih vzorcev, kar lahko lepo kombinirate tudi v poslovnem svetu. Za dneve brez sestankov si lahko privoščite bermuda hlače z bluzami različnih krojev ali pa dolge rumene hlače katere osvežijo poletni videz. Bluze ne smejo biti prosojne, material pa mora biti zračen in kakovosten.

Barve kraljujejo tudi na sproščenih popoldanskih in večernih dogodkih, kjer lahko izberete enobarvne krajše oblekice kot tudi daljše bolj ohlapne obleke. Če že kršite malo poslovni videz s krajšimi oblekami, pa se vedno držite pravila, da imajo obleke pokrit dekolte in izbirajte model obleke primeren svoji postavi.

Kaj pa superge? Senka prisega tudi na superge, katere lepo dopolnjuje tako s hlačami kot daljšimi krili. A vedno se držite pravila: naj bodo nevpadljive, najboljše so enobarvne kot tudi vedno poskrite, da so brezhibno čiste! In še nenazanje, najbolj priljubljen kos oblačila, kavbojke? Lahko jih nosite, a poskrbite, da so vam kot ulite, vedno čiste. Zelo lepo jih lahko kombinirate s srajcami, topi in suknjiči, kot tudi mehkimi lahkimi puloverji.