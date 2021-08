Predstavljamo poletne poglede znamenitih zagrebških modnih blogerjev

Oglasno sporočilo

Visoke poletne temperature prinašajo poletne kombinacije v čudovitih barvah, vzorcih in z učinkovitimi detajli, zaradi katerih je vsaka od njih edinstvena. S kombinacijo različnih kosov oblačil in modnih dodatkov dobimo popolno obleko za dolgo, toplo poletje. Odločite se, za katero priložnost boste oblekli kaj in kateri kos boste še posebej poudarili.

Poiščite svoje najljubše poletne kose s popustom do 70 odstotkov

Majica (moška) S.Oliver, hlače Replay, natikači Hugo Boss, torbica Ted Baker, Optotim, sončna očala Dior Če boste obiskali svojo najljubšo nakupovalno destinacijo - Designer Outlet Croatia - boste korak bližje idealni obleki, kjer vas čakajo fantastični popusti od 30 do 70 odstotkov na že znižane prodajne cene skozi vse leto. Izberite kose med svojimi najljubšimi blagovnimi znamkami, med katerimi najdemo: Hugo Boss, Patrizia Pepe, Ted Baker, Armani Exchange, Guess, Replay, Gant, Superdry, Pepe Jeans, Adidas in Under Armour.

Strinjali se bomo, da v poletnih dneh radi nosimo garderobno omaro iz lahkih, zračnih materialov, v kateri se počutimo udobno. Ljubitelji priložnostnega sloga bodo z veseljem nosili dolge in kratke hlače v vseh barvah in materialih. Spodaj smo pokazali nekaj poletnih oblek, ki jih je izbrala modna blogerka Ana Bacinger.

Pripravljena na odhod

Majica Hugo Boss, kratke hlače Hugo Boss, torbica Patrizia Pepe, sandali Ted Baker, Fifty marama v laseh, sončna očala Optotim, Gucci

Obleka Ted Baker, sandali Ted Baker, torbica Ted Baker

Obleko za pohod po mestu začinite s plapolajočo srajco z vzorcem ali poletno obleko v svoji najljubši barvi. Tokrat predlagamo rdeče odtenke, ki simbolizirajo energijo, strast in življenje. Če se odločite za majhno rdečo torbico, jo lahko nosite s kratkimi hlačami in srajco s poletnimi vzorci. Ne pozabite na nujne poletne kose: sandale, sončna očala, v lase pa lahko dodate tudi maramo. Uživajte v ustvarjanju oblek in tudi v sprehodu!

Majica Guess, ženske kratke hlače Patrizia Pepe, ženski sandali Mass - Tommy Hilfiger, ženska torbica Patrizia Pepe, zapestnica Ted Baker

Osvežite obleko z barvami

XYZ, majica Dsquared2, hlače XYZ Fracomina, Optotim, Marc Jacobs, torbica Fifty

XYZ, sandali Tosca Blu

Kombinacija dveh močnih barv, kot sta rumena in modra, je videti fantastično v vseh tonih. Obe sta izjemno poletni: rumena predstavlja sonce in njegovo toploto, modra pa je povezana z nebom in morjem ter ima pomirjajoč učinek. Ta kombinacija bo videti odlično v vseh dnevnih različicah in bo vašemu izrazu dala svežino.

Obleka Five Star Fashion La Martina, čevlji Ted Baker, Optotim, sončna očala Christian Dior, torbica Patrizia Pepe

Bele hlače - popoln poletni osnovni kos

Torbica Ted Baker, Optotim, sončna očala Dior

Ena od klasik za toplejše dni, ki jih imamo vsi v garderobi, so bele hlače. So idealna izbira za pomladno in poletno sezono, ne glede na to, ali imate raje visok pas, kavbojke ali model culotte. Odlično se ujemajo s kosi v drugih barvah, vključno z majico s potiskom in vrečko v svetli barvi. Dodajte še sandale in že ste pripravljeni na kavo!

Kopalke Palmers, hlače Palmers, ura Watch Centar - Rosefield, japonke Patrizia Pepe, torbica Corso Roma - Gattinoni

Bodite ustvarjalni in poiščite svoje obleke le 20 minut vožnje od središča Zagreba, v Designer Outlet Croatia. Trenutno poteka Poletna razprodaja, kjer lahko najdete poletne kose oblačil s popustom do -70 odstotkov. Poleg tega lahko v Info centru naložite dnevno kartico z dodatnimi 10 odstotki popusta pri nakupih v petih trgovinah po svoji izbiri.

Nakupujte na svežem zraku. Če potrebujete dodatno energijo in osvežitev, si privoščite zdrave prigrizke, solate, kavo ali svojo najljubšo poletno sladico, sladoled.

Z Designer Outlet Croatia izberite trendovske poletne kose, v katerih boste zasijali!

