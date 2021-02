Pred vrati je dan zaljubljenih. Odenite se v barve ljubezni!

Oglasno sporočilo

Praznik vseh zaljubljenih je tu, kot vedno v znamenju rdeče barve ljubezni in izrazov medsebojne naklonjenosti, drobnih pozornosti, pa tudi velikih presenečenj. Rdeča barva vedno in povsod izraža lepoto, strast in čustva, v pravi kombinaciji bo pa tudi prekrasno poudarila vašo garderobo in jo ravno prav začinila.

Vse, ki želijo izstopati, bodo z veseljem izbrale škornje s peto čez kolena, živo rdeče salonarje ali pa gležnjarje s peto in prekrasnimi detajli, ki popestrijo vsak stajling. V kombinaciji s prefinjeno obleko ali krilom ter ujemajočim se zgornjim delom bodo zares očarljivi, ne pozabite pa na topel plašč, saj so temperature še vedno precej sveže.

Če načrtujete aktivno preživljanje praznika zaljubljenih, vam predlagamo izbor rdečih športnih copat ali balerink, ki so predvsem v zadnjem času med najbolj priljubljenimi modnimi kosi. Kombinacija z udobnim džinsom, toplim puloverjem ali daljšo jopico v ujemajoči se barvi bo zagotovo navdušila.

Skupaj z novo torbico v barvi zaljubljenih bo vaš praznik še bolj romantično obarvan, lahko pa izberete tudi takšno z izstopajočimi modnimi detajli, ki so srčnih, valentinovih oblik.

Drage dame, ob prazniku ljubezni si privoščite nekaj samo zase in se pocrkljajte. Za vse že znižane torbice vam pri nakupu med 12. in 13. 2. 2021 priznamo dodatnih 20 odstotkov popusta. Ugodnost velja samo ta dva dneva in samo za že znižane torbice.

