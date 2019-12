Popoln stajling za najdaljšo noč v letu: več je lahko še več

V najdaljšo noč v letu skočite ustvarjalno

Izberite svoj novoletni videz pri blagovni znamki, ki išče navdih po vsem svetu, si drzne stopiti iz povprečja in kombinira na videz neujemajoče vzorce, kroje in teksture.

Ponosno nosite preobilje barv in vzorcev ter navdušite z nepričakovanimi kombinacijami. Tudi če hrepenite po klasični beli srajci, "chino" hlačah, večni jakni iz džinsa, bomber jakni ali lepo krojenem dežnem plašču, vam blagovna znamka Scotch & Soda ponuja široko paleto oblačil za stajlinge z značajem.

PREDLOGI ZANJO:

Kreativen skok v najdaljšo noč v letu: ne bojte se močnejših barv

Zdaj je najprimernejši čas v letu za nore kombinacije, drznost in pretiravanje, bleščice ter druge svetleče detajle. Če imate dovolj klasike, se tokrat odločite za manjšo poživitev, saj je to edini čas v letu, ko je popolnoma sprejemljivo, da ste nekaj posebnega.

Namig za vrhunski praznični videz: Naj vas navdihnejo ustvarjalne ideje umetnikov z začetka 20. stoletja, ko so slikarske ateljeje preplavile drzne barve. Kombinirajte žakarske vzorce s športno-elegantnimi puloverji ali bogatimi tkaninami z dekadentnimi vzorci, ki kar vabijo na razkošno praznovanje.

Oblikovalci pri Scotch & Soda so se zgledovali pri klasičnih balerinah in pop pevcih ter vam pripravili nepričakovane svečane kombinacije.

Sledite njihovim stopinjam. Bodite opazni s Scotch & Soda.

Ženska kolekcija je zanimiva zaradi odličnih materialov in brezhibno izdelanih detajlov. Veliko pozornosti so namenili tudi izdelavi notranjosti oblačil, ki je vedno zaključena popolno. Zato izstopa po kosih, ki so drugačni.

Ne glede na to, ali boste za letošnjo zabavo izbrali klasično črno oblekico ali pa bleščečo oblekico s frfotavimi rokavi in zanimivim pasom, mogoče se bolje počutite v klasičnih hlačah z elegantno belo srajčko, boste izbrali popoln videz za silvestrovo, ki ga boste lahko enostavno kombinirali tudi v svojih dnevnih "lookih".

Nizozemska premium znamka, ki slovi po modernem dizajnu ter odlični kakovosti: Blagovna znamka Scotch & Soda se po videzu oblačil lahko kosa z dizajnerskimi linijami, saj zaradi premišljene izbire barvnih kombinacij, vrhunske izdelave in klasičnih kosov daje vtis zelo ekskluzivne znamke. Njihova oblačila zadovoljijo tiste kupce, ki želijo nakupiti nekaj večnih kosov. Cenijo jih ženske vseh generacij, ki prisegajo na kakovost in primerne cene.

KJE: v prvem nadstropju trgovine Ikona v središču Ljubljane.

PREDLOGI ZANJ

Pokažite pogum: Idealna znamka za vse, ki si želijo drznih vzorcev in barv

Tudi moški imajo na voljo veliko drznih vzorcev in barv, kar bo še posebej navdušilo vse moške ljubitelje malce bolj ekstravagantne mode. Kdor misli, da moški prisegajo samo na kavbojke ali klasična oblačila, se zelo moti. A tudi za manj drzne gospode ima znamka Scotch & Soda dovolj izbire bazičnih oblačil, ki pa jih za posebne priložnosti lahko kombinirajo z bolj "odštekanimi" kosi.

Namig za vrhunski praznični videz: Naj tudi vas, tako kot modne oblikovalce pri Scotch & Soda, navdihne glasba oziroma Jesse Nambiar, ki producira pod imenom Nambyar. Glasbenik, ki je vedno v iskanju vrhunskega razpoloženja, sledi svoji ustvarjalni sli. Z nezgrešljivim ritmom prisega na razkošje, kar so opazili tudi pri Sctoch & Soda ter izdelali izstopajoče hlače s pisanimi črtami, ki so jih združili s pleteno jopo in močno rumeno majico.

Bodite drugačni s Scotch & Soda.

Moška kolekcija se lahko pohvali s široko paleto denim hlač. Moški vseh starosti še posebej častijo legendarni model Ralston, ki je ravno prav širok in ni preozek. Na izbiro so različni modeli puloverjev, ki vsebujejo dragoceni kašmir in so cenovno dostopni, predvsem pa kakovostni.

Scotch & Soda ima velik ugled med modnimi navdušenci, saj ima drugačen modni pristop – njihove kolekcije so plod nenehnega razvoja in iskanja navdiha.

