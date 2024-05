Pokukajte v pravljični svet nove trgovine Mali zakladi

V četrtek, 9. 5. 2024, je odprla vrata nova trgovina Mali zakladi, ki je v spodnji etaži Emporiuma, BTC City Ljubljana. Na kar 1000 m² je predstavljena najboljša otroška oprema na svetu: otroški vozički, avtosedeži, otroško pohištvo, nosilke, gugalniki, sedeži za kolo, kolesa, poganjalci, bogat izbor otroških igrač, garderobe in modnih dodatkov za mame in otroke ter drugi priljubljeni izdelki priznanih blagovnih znamk.

Svet otroške opreme je izjemen! Danes so na tržišču na voljo inovativni izdelki, ki ne navdušijo zgolj staršev v veselem pričakovanju in izkušenih staršev, pač pa tudi širšo javnost. E-vozički, inovacije, kot je lupinica z integiranimi konektorji Isofix, izdelki, ki združujejo lastnosti dveh ali več izdelkov (hibridi), kot je na primer tricikel in voziček v enem, in druge novitete, ki osupnejo, so samo delček čudovitega prodajnega ambienta trgovine, ki že deset let navdušuje slovenske in tuje kupce, saj v trgovino Mali zakladi prihajajo stranke in navdušenci nad otroško opremo iz vse regije.

Foto: Mali zakladi

Otroška trgovina Mali zakladi z izjemno dodelano estetsko podobo in sodobno opremljenim prostorom ter z resnično bogato ponudbo v slovenski prostor in prostor v širši regiji prinaša nekaj svežega, drugačnega in nadvse privlačnega. Nova trgovina je nastala z željo, da lahko danes na enem mestu predstavi resnično širok prodajni repertoar, ki se je širil skozi leta, vse od začetkov leta 2014.

Fotogalerija 1 / 6

"Trgovina na eni strani združuje vso vrhunsko otroško opremo in najnovejše inovacije, na drugi strani pa je pravljičen svet igračk za male zaklade. Tako smo zaokrožili zgodbo Malih zakladov in naredili velik korak v novo smer, zato v novi trgovini tudi krogi in okrogline, ki ponazarjajo novo poglavje. Že v preteklosti smo bili priljubljena prodajna postaja tudi za kupce iz tujine, predvsem iz Hrvaške, in verjamemo, da bo z odprtjem nove trgovine tako slovenskih kot tudi tujih gostov še več," je na otvoritvenem dogodku povedala ustanoviteljica in direktorica Malih zakladov Petra Vrhovec Rozman.

Ustanoviteljica in direktorica Malih zakladov Petra Vrhovec Rozman Foto: Mali zakladi

Na otvoritvi ni manjkalo poznanih obrazov iz Slovenije in Hrvaške. Med drugim so se otvoritvenega večera udeležili Lea Filipovič (Lepa Afna), Katarina Benček, Nika in Mark Vlahovič, Tjaša Hrovat Steklasa, Katka in Katja Bogataj, Alja Perne, Lara Nastran, Suzana Kozel, Milena Novak ter Ana in Jure Laharnar. Gostom je zapela slovenska zvezda mladinske pesmi Evrovizije Ula Ložar in hrvaška pevka dua Colonia Ivana Lovrić.

Ob nastopu Ivane Lovrić so Mali zakladi delili razveseljivo novico, da se v kratkem odpira tudi prva fizična trgovina Mali zakladi na Hraškem, in sicer v Splitu.

Fotogalerija 1 / 10

Otroška trgovina, ki jo preprosto morate obiskati, saj ponuja toliko lepega in uporabnega tako za otroke kakor tudi za starše.

Naročnik oglasnega sporočila je VIVANO D.O.O.