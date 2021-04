Oglasno sporočilo

Mi smo za vas poiskali najbolj kakovostne športne čevlje za preživljanje prostega časa in ukvarjanje s športom na enem mestu – v Deichmannu. Vrhunske blagovne znamke, kot so adidas, Fila, Nike, Puma, Reebok in še številne druge, vas bodo osvojile s svojim modnim videzom, odlično kakovostjo in široko ponudbo modelov za vse priložnosti.

Modeli, ki bodo osvojili žensko srce

Med najbolj iskanimi modeli te sezone so zagotovo klasične bele superge, ki ne gredo nikoli iz mode in jih lahko kombiniramo s poljubnimi oblačili. Zdaj so na voljo tudi z debelejšim, bolj robustnim podplatom, nova kolekcija poleg tega prinaša ekstravagantne dodatke v kovinski barvi, zanimive kombinacije s horizontalnimi črtami ali pa minimalistično barvno popestritev ob strani oziroma na peti v nežnejših pastelnih tonih.

Udobni pomladni športni copati za moške

Deichmann bo tudi to pomlad priljubljena izbira za vse moške, ki želijo najti kakovostne modele športnih copatov po dostopnih cenah, ki jih bodo lahko kombinirali za najrazličnejše priložnosti. Izbirajte v širokem naboru nove kolekcije znanih modnih znamk adidas, Nike, Puma in Fila z različnimi velikostmi in modeli za prav vsako priložnost.

Ne glede na to, ali iščete obutev za bolj slavnostne priložnosti ali pa ste si ravno postavili nov športni izziv, za katerega potrebujete nove športne copate, zagotovo boste v Deichmannu našli nekaj zase.

Prekrasni modeli superg za otroke vseh starosti

Naši najmlajši so vedno in povsod v pogonu, zato je športna obutev zanje idealna izbira. Lahko jo nosijo pri vseh svojih aktivnostih in nikoli se je ne naveličajo.

Letos smo zanje pri Deichmannu pripravili zares široko izbiro športnih copatov kakovostnih, svetovno priznanih znamk, ki se bodo odlično obnesli pri igri, šolskih in zunajšolskih aktivnostih. Trend belih superg, ki so še vedno najbolj priljubljene kot izbira za vsak dan, smo dopolnili z modeli v močnejših barvah, ki so idealni za športne aktivnosti. Modne superge, ki so priljubljena izbira za v šolo, smo obogatili s čudovitimi dodatki, nismo pa pozabili niti na znane junake risanih serij, ki jih naši najmlajši tako obožujejo.

Iskanje dobre športne obutve po dostopnih cenah še nikoli ni bilo tako preprosto. Raziščite izjemen nabor odličnih športnih znamk in poiščite svoje nove najljubše superge v vsaki trgovini Deichmann. Celotno ponudbo si lahko ogledate tudi na spletni strani https://www.deichmann.com/SI/sl/shop/welcome.html.

