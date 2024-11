Petek doživetij v ALEJI z martinovanjem in prižigom prazničnih luči

Ob skrbno izbranih vrstah vina bodo vinarji poskrbeli tudi za okusne domače prigrizke in dobrote z njihovih kmetij, da bo vinsko doživetje še bolj domačno in pristno.

Da bo vzdušje še bolj praznično, pa bodo v ALEJI na ta dan prižgali svojo veličastno praznično dekoracijo, ki jo krasi več kot 300 tisoč novoletnih lučk. Kot je dejal direktor ALEJE Toni Pugelj: "Za vsakega Ljubljančana ena novoletna lučka."

Novoletno dekoracijo krasi več kot 300 tisoč novoletnih lučk. Foto: Robert Krumpak / ALEJA

Soju prazničnih luči pa so letos dodali še posebno nagradno igro, v kateri lahko z nakupom prazničnih daril za svoje najdražje prehitite t. i. črni petek (Black Friday). Z vsakim nakupom nad 30 evrov v katerikoli trgovini ali lokalu v ALEJI lahko obiskovalci sodelujejo v veliki nagradni igri in se potegujejo za nagrade v skupni vrednosti dva tisoč evrov.Nagradna igra bo potekala, letake za sodelovanje pa lahko obiskovalci najdejo v vseh prodajalnah in lokalih ter na info točki ALEJE.