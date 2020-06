Pet spregledanih učinkov najbolj zdravih maščobnih kislin omega-3

Oglasno sporočilo

Čas je za popoln preobrat … Čeprav so maščobe dolgo časa veljale za glavnega sovražnika tvoje postave in počutja, so raziskave to prepričanje ovrgle. Če izbereš najbolj zdrave, opaziš teh pet sprememb.

Nevarne, škodljive, redilne, celo strupene. To so oznake, zaradi katerih se je maščobam storila huda krivica. In čeprav je dolgo časa veljalo prepričanje, da se jim moraš na široko izogniti, če želiš oblikovati fit postavo in se v svojem telesu počutiti vrhunsko, je šlo v resnici za popolnoma zgrešeno teorijo.

Lahko celo rečeva, da je šlo za zelo nevarno laž. Kot so pokazale številne raziskave, so namreč maščobe nujne za nemoteno delovanje tvojega organizma. In kot ugotoviš v kratkem, so prav maščobe tiste, zaradi katerih se lahko že kmalu razveseliš številnih sprememb. Je pa res, da je to mogoče samo pod pogojem, da na svoj jedilnik umestiš tiste najbolj zdrave.

Večina posameznikov namreč spregleda dejstvo, da poznamo več vrst maščob oziroma bolje rečeno maščobnih kislin. Te po zgradbi ločimo na:

nasičene in

in nenasičene.

In čeprav v poimenovanju ni tako zelo velike razlike, je ta v sestavi in vplivu na tvoje telo ogromna.

Za nasičene maščobe kisline, ki se nahajajo predvsem v živilih živalskega izvora (meso, mleko, siri, paštete …), drži, da lahko negativno vplivajo na tvoje zdravje in počutje. Prav tako pa velja omeniti tudi to, da jih organizem lahko tvori po lastnih željah, kar pomeni, da načeloma ni potrebe po dodatnem vnosu.

Ko pa govoriva o nenasičenih maščobnih kislinah, je zgodba popolnoma drugačna. V osnovi gre za lipide, katerih vir so predvsem živila rastlinskega izvora (olja, oreščki, semena, žita, avokado …). In kar je najpomembnejše – te maščobne kisline so za optimalno delovanje tvojega organizma in fit postavo nepogrešljive.

Pozitivni vplivi zadostne količine maščobnih kislino mega-3

Še posebej to velja za maščobne kisline omega-3, ki v sebi skrivajo izjemen potencial. Na tej točki te moram obvezno opozoriti, da teh maščob organizem ne more tvoriti po lastnih željah. To seveda pomeni, da jih moraš v svoje telo obvezno vnesti s točno določenimi živili. In če ti to uspe, se v kratkem razveseliš teh petih sprememb.

1. Poskrbijo, da je koža zdrava in sijoča

V skupino maščobnih kislin omega-3 uvrščamo alfa-linolensko kislino (ALA), eikozapentaenojsko kislino (EPA) in dokozaheksaenojsko kislino (DHA). Kar dve od naštetih pa igrata zelo pomembno vlogo pri zdravju tvoje kože.

Maščobna kislina DHA je tista, ki neposredno vpliva na delovanje celic. Seveda tudi tistih, ki sestavljajo dobršen del tvoje kože.

In ker celična membrana do popolnosti opravlja svojo funkcijo in hranilne snovi brez težav prehajajo do ključnega mesta, je končni rezultat bolj mehka, vlažna in prožna koža. Hkrati pa so raziskave pokazale, da maščobne kisline EPA:

poskrbijo za optimalno vlažnost tvoje kože ,

, preprečujejo hiperkeratinizacijo, zaradi česar premagaš trdovratne ogrce ,

, zmanjšajo možnost prezgodnjega staranja kože in

in tvoji koži nudijo delno zaščito pred potencialno nevarnimi sončnimi žarki.

2. Ti pomagajo do boljšega spanca

Ne samo na koži, velike spremembe lahko opaziš tudi pri spancu. Ta seveda velja za enega ključnih temeljev fit postave in dobrega počutja, saj neposredno vpliva na številne hormone, ki močno vplivajo na tvoje dnevne odločitve. Zato je seveda tvoja naloga, da narediš vse, kar lahko, da bo počitek kar najbolj kakovosten. Pri tem izzivu bodo definitivno v veliko pomoč maščobne kisline omega-3. Raziskave so namreč potrdile, da obstaja korelacija med nizkimi vrednostmi maščobnih kislin DHA in melatoninom.

Melatonin kot glavni hormon spanja tvojemu organizmu sporoča, kdaj je čas za počitek. In če vrednosti tega hormona v poznih urah niso optimalne, zelo težko zaspiš oziroma se zjutraj spopadeš s pomanjkanjem energije. Preprosto zato, ker je tvoj spanec zelo plitek in ne opravi svoje naloge. Kako grozno se počutimo, če smo neprespani, pa verjetno ni treba posebej poudarjati.

3. Znižujejo nevarne vrednosti trigliceridov

No, poleg lepše kože in boljšega počitka pa bo nad zadostnimi količinami maščobnih kislin omega-3 navdušen tudi tvoj srčno-žilni sistem.Ta je namreč zaradi vse bolj stresnega življenjskega ritma, slabše kakovosti hrane in premalo telesne aktivnosti pod neprestanim pritiskom. Posledica naštetih dejavnikov je vse višja vrednost trigliceridov v krvi številnih posameznikov.

To stanje pa je lahko zelo nevarno, saj se konkretno povečajo možnosti za pojav ateroskleroze. Gre za proces, ki povzroči zožitev, otrdelost ali zaporo arterij, kar lahko vodi do srčnega infarkta ali možganske kapi.

Pri premagovanju teh nevarnih stanj pa pomagajo maščobne kisline omega-3, saj v zgodnji fazi prostim maščobam onemogočajo, da bi se v pretiranih količinah pretvorile v nevarne trigliceride.

4. Izboljšajo delovanje možganov

Prav tako pa maščobe omega-3 poskrbijo za še eno izboljšavo, in sicer izboljšajo delovanje tvojih možganov. Če se še spomniš, sva omenila, da so maščobne kisline omega-3 sestavni del celičnih membran. In ker celicam omogočajo popolno delovanje, lahko tudi možganske celice med seboj bistveno učinkoviteje komunicirajo.

To pomeni, da:

so tvoje misli bolj jasne ,

, lažje ohranjaš osredotočenost ,

, izboljšaš spomin in

in hitreje prideš do smiselnih zaključkov.

Prav tako pa obstajajo številne raziskave, ki vse bolj nakazujejo na to, da zadostna količina maščob omega-3 zmanjša možnost za razvoj bolezenskih stanj, kot je na primer demenca.

5. Delujejo protivnetno

Za konec pa še ena fantastična lastnost teh zdravih maščob, ki pomagajo rešiti težavo, s katero se nevede spopada vse več posameznikov. Pomanjkanje spanca, visok vnos enostavnih sladkorjev in slabi odnosi so samo nekateri od dejavnikov, ki povzročajo kronični stres. Posledice tega stanja so našim očem nevidne, prizadenejo po celotno telo. To pa zato, ker se ekspresno poveča število vnetnih procesov.

Stranski proizvod teh so snovi, ki imajo sicer pozitiven učinek, saj ščitijo naše telo. Ampak samo v primeru, če so vnetja občasna. Ko pa ta prerastejo v kronično obliko, obrambni učinek postane preveč agresiven.

In v tem primeru svojo moč spet pokažejo maščobne kisline omega-3, ki pomagajo omiliti situacijo in postopoma zmanjšati število vnetnih procesov.

Najboljši viri maščobnih kislin omega-3

Glede na to, o kako pomembnih spremembah govoriva, pa ni nobenega dvoma o naslednjem vprašanju.

Kako svojemu organizmu zagotoviti zadostno količino maščobnih kislin omega-3?

Za razliko od drugih maščob se omega-3 lahko pohvalijo z zelo izbranim seznamom. S tem ciljam na nekoliko bolj specifična živila, ki so sicer odličen vir teh zdravju prijaznih maščob, a vseeno predstavljajo določen izziv.

Pri večini se na jedilniku namreč pojavijo zelo redko oziroma v zelo majhnih količinah. To so predvsem:

losos ,

, skuša ,

, sardine ,

, sardoni (inčuni ),

), laneno seme ,

, semena chia in

in lešniki.

Zato ne preseneča podatek, da večina prebivalstva trpi za pomanjkanjem teh ključnih gradnikov dobrega počutja.

In če veš, da se našteta živila redko pojavijo na tvojem jedilniku, potem moraš tudi ti čim prej svoji dnevni rutini dodati kapsule omega-3, ki se lahko pohvalijo z izredno visoko vrednostjo teh maščobnih kislin.

Gre za optimalno rešitev, ki poskrbi, da v samo nekaj sekundah rešiš težave, povezane z nizkim vnosom zdravju prijaznih maščob.

Ne pozabi, da govoriva o:

lepši koži ,

, boljšem spancu ,

, nižjih vrednostih nevarnih trigliceridov ,

, boljšem delovanju možganov in

in manj vnetjih.

In vem, da je to seznam pozitivnih sprememb, zaradi katerih že danes poskrbiš za boljši vnos maščobnih kislin omega-3.

