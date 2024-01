Novo leto, nova ti? V Primarku najdeš oblačila za šport in prosti čas že za dva evra!

Oglasno sporočilo

Ne glede na to, kako motivirana si, nič ne spodbudi tako kot nova športna oblačila! Najnovejša športna kolekcija , ki je pravkar prispela v trgovino Primark Ljubljana, je izdelana iz blaga, ki odvaja vlago, in materialov, ki se raztezajo v štiri smeri. Vsebuje vse, kar potrebuješ, da se v stilu posvetiš vadbi.

Foto: Primark

Moč gibanja za um in telo

V središču si ti! Ne gre za podiranje osebnih rekordov ali zaobljub, ampak za moč gibanja za um in telo. Ujemajoči se kompleti niso samo izjemno elegantni, ampak tudi prihranijo veliko časa. V temnih hladnih jutrih je vstajanje iz postelje že tako dovolj težko, zato pograbi športni modrček, top (izbiraš lahko med majico brez rokavov, kratkim topom ali dolgimi rokavi) in kratke hlače – in voilà, že si pripravljena ... Teci, raztezaj se, dviguj ... Športaj po svoje!

Foto: Primark

Brezšivni posamezni kosi

Ustvarjalci najnovejše Primarkove športne kolekcije so prednost dali udobju, hkrati pa je prisoten tudi bonus: gladka silhueta – Primarkov brezšivni top s polovično zadrgo in pajkice izžarevajo eleganten minimalizem. Popolna kombinacija za sobotno jutranjo skupinsko vadbo, nato pa naravnost na brunch!

Foto: Primark

Pametno spodnje perilo

Kratek bolero top z vgrajenim modrčkom in prekrivnim oblačilom, ki združuje modo in funkcionalnost, je tvoj novi junak v torbi za fitnes. Mimo so tudi časi, ko ti je bilo nerodno vaditi v tistih dneh v mesecu – naše menstrualne hlačke za ponovno uporabo so vse spremenile. Iz ponudbe različnih stilov in možnosti za različne moči krvavitve izberi tiste, ki se ti zdijo najudobnejše. Primarkovo prilagodljivo spodnje perilo z diskretnim magnetnim zapenjanjem in lahkimi materiali je bilo zasnovano, da olajša oblačenje. Na voljo v kratkem topu, spodnjicah, braletu in menstrualnih hlačkah.

Foto: Primark

Funkcionalni dodatki

Ni nam treba razlagati pomena hidracije med vadbo. V športni kolekciji Primark najdeš ogromno izbiro steklenic iz nerjavnega jekla do takšnih iz stekla, obdanih s silikonom, in od velikosti za v torbico do izredno velikih pa vse do steklenic z vgrajeno slamico – ni več izgovorov, da ne spiješ priporočenih dveh litrov na dan.

Telovadnice doma niso več samo za slavne! S Primarkovimi podlogami za jogo, torbicami za okoli pasu, kolebnicami, elastičnimi trakovi za vadbo in trakovi za roko se lahko spotiš kar v udobju lastnega doma – tako prihraniš članarino za fitnes in podaljšaš čas v postelji. Zmaga!



Foto: Primark

Naročnik oglasnega sporočila je PRIMARK.