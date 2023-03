Neverjetno redek diamant bi lahko na dražbi dosegel vrtoglav znesek #video

V New Yorku bodo na dražbi, ki bo 8. junija, poskušali prodati izredno redek rožnati diamant neprimerljive barve in svetlosti, je objavila dražbena hiša Sotheby's. Vrednost kamna ocenjujejo na 35 milijonov dolarjev (32,3 milijona evrov), če bo prodan, pa bo postal eden najvrednejših kamnov, ki so bili kadarkoli prodani na dražbi.

10,57-karatni diamant, imenovan The Eternal Pink, bo šel na dražbo junija letos, štiri leta po tem, ko ga je v enem izmed rudnikov v Bocvani odkrilo podjetje De Beers. Kot dodajo v dražbeni hiši, bo to najdragocenejši diamant, ki je bil kadarkoli razstavljen na njihovi dražbi. Uradno barvo diamanta so klasificirali kot vijoličastorožnato.

Vodja oddelka za nakit dražbene hiše za Ameriki Quig Bruning je dejal, da se kamen "uvršča med najpomembnejše diamante v zgodovini". Ceno diamantov v veliki meri določajo štirje kriteriji, ki jih upoštevajo strokovnjaki za gemologijo: karat, rez, barva in čistost, poroča CNN.

Foto: Guliverimage

Kamen je zelo redek

Da se kamen sploh lahko razvrsti v naštete kategorije, ima lahko morebitne madeže vidne le pri majhni povečavi. Barva kamna je označena kot "fancy vivid", kar je najvišja stopnja intenzivnosti barve, ki jo dosegajo le štirje odstotki rožnatih diamantov. "Eternal Pink je zaradi izjemnosti in velike redkosti primerljiv z največjimi umetniškimi mojstrovinami - veliko redkejši je kot dela Magritta ali Warhola," je še povedal Bruning.

V zadnjih letih je močno narasla tudi cena rožnatih diamantov, vzrok za to pa je zaprtje avstralskega rudnika Argyle leta 2020. V tem so pred tem odkrili večino rožnatih diamantov na svetu. V samo 12 mesecih pred junijem 2021 je povprečna cena barvnih kamnov poskočila za 30 odstotkov.

Diamant so izbrusili iz dvakrat večjega kamna

Eternal Pink so izbrusili iz surovega diamanta, ki je s 23,87 karata tehtal več kot dvakrat več kot zdaj. Diamantno podjetje Diacore je nato potrebovalo šest mesecev, da je kamen spremenilo v zdajšnjo obliko. Pri Sotheby's so še sporočili, da je manj kot tri odstotke diamantov, predloženih Ameriškemu gemološkemu inštitutu (GIA), barvnih, pri čemer so rožnati med najredkejšimi. Preden bodo kamen junija v New Yorku predstavili na dražbi, bo razstavljen še v drugih svetovnih mestih, v Dubaju, Singapurju, Ženevi in to soboto v Hongkongu.

Trenutno veljavni dražbeni rekord za rožnati diamant oziroma brušeni diamant katerekoli barve je dosegel 59,6-karatni kamen, ki so ga leta 2017 pri Sotheby's Hong Kong prodali za 71,2 milijona dolarjev. Takrat je rožnati diamant kupila hongkonška zlatarna Chow Tai Fook, ki se je preimenovala v CTF Pink Star.