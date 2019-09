Legendarna serija Prijatelji navdihnila modno kolekcijo

Potem ko je med drugim Ikea poustvarila ikonično dnevno sobo pri Monici in Rachel doma in so pri podjetju Lego oblikovali poseben set – kavarno Central Perk, kjer se je slavna družba zadrževala –, je zdaj še modni velikan Ralph Lauren oblikoval posebno poslovno kolekcijo za ženske. To je navdihnil nihče drug kot lik Rachel Green, ki jo je v Prijateljih igrala Jennifer Aniston.

Kolekcija, ki jo v njihovi spletni trgovini najdete pod imenom Wear To Work, vsebuje krila, hlače, plašče, obleke, pletenine, pulije in še bi lahko naštevali; cene modnih kosov pa se gibajo od 85 pa vse tja do 960 evrov. "Tako kot so se Prijatelji izkazali pri gledalcih za eno najbolj priljubljenih serij zadnjih 25 let, ta kolekcija odraža brezčasen stil in arhetipe Ralpha Laurena, ki spremljajo moderne poslovne ženske," so iz priznanega modnega podjetja sporočili ob izidu kolekcije, ki jo je navdihnila Rachel.

Ta je, kot verjetno vsi veste, v seriji nekaj časa delala v Bloomingdale's in nato pri podjetju Ralph Lauren. S svojo prepoznavno pričesko, ki so jo nato posnemale mnoge njene oboževalke tudi v resničnem življenju, in s svojim modnim stilom pa je navduševala skozi vseh deset sezon priljubljene serije.