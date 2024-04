La Roche-Posay predstavlja serum, na katerem so delali 18 let

La Roche-Posay, znamka, ki jo priporočajo dermatologi po vsem svetu, je predstavila novi serum MELA B3 – inovacijo, ki spremeni boj proti vsem vrstam hiperpigmentacije , kot so melazma, sončne pege in posledice aken.

Revolucionarni izdelek, ustvarjen v sodelovanju z vodilnimi svetovnimi dermatologi in strokovnjaki za hiperpigmentacijo, prinaša Melasyl™ z več patenti, edinstveno molekulo, ki na novo definira pristop k negi kože. Na močnem serumu so skrbno delali 18 let in odslej ga lahko najdete na prodajnih policah slovenskih lekarn.

Foto: L'OREAL ADRIA d.o.o. Vsaka druga oseba trpi zaradi pigmentnih nepravilnosti

Globalna raziskava, ki je zajela 48.000 anketirancev iz 34 držav, razkriva, da se vsak drugi človek na svetu spopada s pigmentnimi nepravilnostmi. Vpliv teh težav na duševno zdravje je resen, zaradi česar se ljudje počutijo manj cenjene, stigmatizirane in diskriminirane. Hiperpigmentacija ne izbira starosti ali fototipa kože, prežema vse družbene sloje in se pojavlja v različnih oblikah, kot so lentigini, melazma in povnetna hiperpigmentacija.

Odgovor prihaja iz laboratorijev La Roche-Posay

Kot vodilna znamka, ki jo priporočajo dermatologi po vsem svetu, si La Roche-Posay aktivno prizadeva poiskati rešitve za najbolj kompleksne težave s kožo. Znamka je predstavila serum MELA B3, ultimativno inovacijo na področju hiperpigmentacije. Z izjemno učinkovitostjo in vidnimi rezultati na vseh fototopih kože že po prvem tednu uporabe je serum dolgo pričakovana rešitev za vse, ki hrepenijo po izboljšanju stanja kože.

Novo obdobje v boju proti hiperpigmentaciji

Z molekulo Melasyl™ z več patenti in 18 leti raziskav, gre MELA B3 korak dlje od tradicionalnih pristopov. Ne samo, da zmanjša temne lise, ampak tudi prepreči njihov ponoven pojav ter zagotavlja dolgotrajno rešitev za vse fototipe kože. Skrivnost je v tem, da Melasyl™ prestreže presežek melanina, še preden ta pusti sledi na koži. Ima odličen antipigmentacijski učinek na vseh fototipih kože, kar je dokazala primerjava z osmimi referenčnimi učinkovinami.

Celovita formula za zdravo kožo brez hiperpigmentacij

MELA B3 je s svojo edinstveno formulo, ki združuje Melasyl™, 10% niacinamid in druge dermatološko aktivne sestavine, izjemno celovita rešitev s ciljnim delovanjem proti temnim lisam.

Ekskluzivna formula ponuja klinično dokazano učinkovitost tudi na zelo vztrajnih hiperpigmentacijskih nepravilnostih.

Foto: L'OREAL ADRIA d.o.o. Rezultati? MELA B3 spremeni pravila igre

Raziskave so pokazale, da že po enem tednu 98 % žensk opazi zmanjšanje temnih lis. V samo dveh tednih 100 % žensk opazi izboljšanje števila in barve temnih lis. Ključ do uspeha je v inovativnem pristopu k depigmentaciji, ki združuje moč protivnetnih in protipigmentnih lastnosti. MELA B3 ne le zmanjša vidnost temnih lis, ampak koži nudi edinstveno kombinacijo obnove, luščenja in zaščite.

La Roche–Posay se skupaj z dermatologi po vsem svetu posveča premagovanju izzivov pigmentacije in podpira vse posameznike, da odkrijejo ljubezen do lastne kože. MELA B3 torej ne kaže le impresivnih rezultatov, ampak spreminja tudi počutje ljudi po vsem svetu. Preizkušen na vseh fototipih in številnih pigmentacijskih nepravilnostih, izdelek kaže vidno učinkovitost. Z drugimi besedami, MELA B3 ni le serum, je vstopnica do povrnitve samozavesti.

Več informacij o Mela B3 serumu poiščite na uradni spletni strani.Priporočena maloprodajna cena Mela B3 serum: 48,37 EUR*

*Navedena cena je informativnega značaja – La Roche-Posay nima natančnih informacij o maloprodajnih cenah v pooblaščenih lekarnah in nanje na noben način ne vpliva.

Naročnik oglasnega sporočila je L'OREAL ADRIA d.o.o