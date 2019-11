Kozmetika, ki spreminja življenja

Na vprašanje, zakaj ženske uporabljamo puder , je odgovor jasen – ker želimo biti lepe in se tudi lepo počutiti. Poleg tega želimo prikriti, kar nam ni preveč všeč. V stiku z drugimi je najbolj izpostavljen prav naš obraz. Po njem se razlikujemo od drugih, naredi nas edinstvene in posebne, z njim izražamo svoja čustva. Puder je zato najmočnejše orožje vsake ženske in pri izbiri želimo takšnega, ki je kot nalašč za nas .

Če je vaša koža problematična, je treba najprej ugotoviti, kateri tekoči puder ustreza vašim potrebam. Pudre lahko uporabljate, če imate akne, vendar morajo biti dermatološko testirani in prilagojeni vašemu tipu kože.

Redkokatera srečnica se še ni srečala z aknami. Če imate akne, rdečico in brazgotine, verjetno iščete formulo za popolno prekrivanje, da bi lahko učinkovito prekrili nepravilnosti v barvi ali enakomernosti polti.

Uporaba pudra na koži, ki je nagnjena k aknam, včasih ni najpreprostejša naloga. Kako izbrati ustrezen puder in na kaj moramo biti pozorni pri njegovi izbiri? V prispevku pišemo o majhnih skrivnostih za pravilno izbiro pudra, da bo vaša koža vedno videti enakomerna in negovana, vaše ličilo pa bolj obstojno.

Potrpežljivost in doslednost

Na žalost hitra rešitev pri zdravljenju aken ne obstaja, kot ne obstaja hitro zdravljenje drugih oblik kožnih težav. Potrebni sta potrpežljivost in doslednost pri rednem čiščenju nečiste kože zjutraj in zvečer ter redni negi z učinkovitimi kakovostnimi negovalnimi kremami, namenjenimi negi mastne in aknaste kože.

Kot pri negi pa moramo biti previdni tudi pri izdelkih za prekrivanje ter skrbno izbrati puder, ki pusti koži dihati ter ne izzove rdečice in razdraženosti kože. Čeprav občutljivost največkrat pripisujemo le suhi koži, tudi aknasta zahteva nežen pristop nege in prekrivanja nepravilnosti.

Dermatološko preizkušene sestavine

Pri izbiri pudra smo zelo zahtevne, pogosto nam ne ustrezajo odtenek, tekstura pudra ali njegova prekrivnost. Uporabljajte le nežne, dermatološko preskušene izdelke za čiščenje in nego, pazite, da koža čim manj prihaja v stik z bakterijami, ter izberite puder, ki je nekomedogen in tudi z učinkovinami pomaga umiriti nepravilnosti.

Če ste do zdaj iskale puder, ki bi v eni potezi prekril akne (rdečico, brazgotine …), pri tem ne bi bil videti kot maska in bi dovolil koži dihati, je kozmetika linije Dermablend najboljše, kar boste ta hip našle pri nas. Kozmetika iz linije Dermablend ponuja učinkovite rešitve.

V liniji izdelkov Dermablend sta na voljo tekoči puder Dermablend Fluid, ki je namenjen prekrivanju nepravilnosti, kot so neenakomerna polt, podočnjaki in razpršena rdečica, ter Vichy Dermablend 3D Correction, prednostno namenjen reševanju težav z mastno kožo, ki je bolj nagnjena k aknam. Ta izdelek vam omogoča popolno korekcijo in prekrivanje nepravilnosti, pri čemer vaša koža lahko diha in hkrati postaja iz dneva v dan lepša. Vichy Dermablend 3D Correction zagotavlja od dva- do trikrat večje prekrivanje nepravilnosti v primerjavi z običajnimi pudri in jamči učinkovitost, ki jo ima sicer profesionalni mejkap.

Tekoči puder Dermablend in korektivni puder Dermablend 3D odlično zakrijeta nepravilnosti in se zlijeta s kožo. Nimata vonja, alergenov ter ponujata 24-urno hidratacijo.

Občutek udobja

Formula korektivne podlage za obraz Vichy Dermablend 3D Correction združuje visoko koncentracijo pigmentov, ki zagotavljajo optimalno prekrivnost, ter izjemno vpojno in lahkotno teksturo, ki daje koži naraven videz in občutek udobja ves dan.

Mineralni filter SPF 35 zagotavlja zaščito pred sončnimi žarki, saj lahko UV-žarki nekatere kožne nepravilnosti povzročijo oziroma še poslabšajo (hiperpigmentacija, akne, rane, rdečica). Lahka tekstura izdelka zagotavlja občutek "gole kože" in 24-urno hidratacijo.

Vichy Dermablend 3D Correction je testiran proti alergijam, na občutljivi koži in pod dermatološkim nadzorom ter vsebuje termalno vodo Vichy, ki kožo pomirja in krepi.

Polt je popolnoma enakomerna z naravnim občutkom "gole kože". Nepravilnosti kože so v trenutku prekrite brez kakršnihkoli sledi ali grudic. Polt je enakomerna in sijoča, koža je voljna in videti naravna, vseskozi pa jo spremlja občutek udobja.

Vichy Dermablend 3D Correction. Pred in po uporababi pudra

Nasveti za uporabo pudra: na kaj je treba biti pozoren

16-urno korektivno podlago za obraz s konicami prstov ali gobico nanesite na kožo in jo razmažite od sredine obraza navzven. Predvsem je pomembno, da puder nanašate s čistimi prst.

V primeru izrazitejših kožnih nepravilnosti nanesite nekoliko več izdelka na posamezne nepravilnosti in ga nato dobro razmažite naokrog.

Pomemben trik pri nanašanju tekočega pudra na mastno kožo z razširjenimi porami je, da ga razmažete od vrha obraza navzdol, tako da napolnite in zgladite vse te drobne razširjene pore ter dobite popolnoma enakomerno površino. Izdelek razmažite tudi po vratu, ob ušesih in na vrhu čela ter tako zabrišite robove. Nanos ponavljajte tako dolgo, dokler ne boste dosegli želenega rezultata.