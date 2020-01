Kosmati januar: mesec ozaveščanja, da so dlake na ženskah naravne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po lanski premieri se je z začetkom letošnjega leta spet začel projekt "kosmati januar", ki želi ženske spodbuditi, da svoja telesa sprejmejo takšna, kot so.

Januar se kot prvi mesec v letu kar ponuja kot mesec novih začetkov, zaradi česar so ga za svoj termin izbrali pobudniki projektov, kot sta "suhi januar" (mesec dni brez alkohola) in "veganuar" (mesec dni izključno veganskega prehranjevanja).

Lani se je tem in podobnim pobudam pridružil še "januhairy" oziroma kosmati januar - domislila se ga je britanska študentka igre Laura Jackson po tem, ko si je za potrebe enega od svojih nastopov prenehala odstranjevati dlake, nato pa začela razmišljati o lastnem odzivu na svojo dlakavost.

"Telesna poraščenost pri ženskah še vedno ni sprejemljiva, v medijih smo 'samozavestne' takrat, ko so naše noge gladke, obrvi populjene in pazduhe pobrite," je pojasnila, "družba se obnaša, kot da je naravna poraščenost naših teles neprivlačna in neokusna. Samoumevno je postalo, da si dlake odstranjujemo, s tem pa se sploh ne poznamo več."

Tako je Laura Jackson lani začela projekt, v okviru katerega je ženske po vsem svetu pozvala, naj si (vsaj) za mesec dni prenehajo odstranjevati dlake po telesu. Projekt ima dobrodelno noto, lani je prek njega zbirala sredstva za organizacijo Body Gossip, letos pa za organizacijo Tree Sisters, ki zbira sredstva za ohranitev in ponovno zasaditev tropskega pragozda.

Pobudnica je ob tem vse sodelujoče pozvala, naj glas o projektu širijo tudi tako, da na družbenih omrežjih objavljajo fotografije svojih poraščenih delov telesa. Odziv je precejšen:

Preberite še: