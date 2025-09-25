Keune je ponovno lansiral priljubljeno linijo Care, ki ponuja rešitve za vsak tip las in lasišča

Svetovno znana blagovna znamka za profesionalno nego las Keune Haircosmetics je ponovno lansirala legendarno linijo Care, s čimer postavlja nove standarde v svetu nege las. Ta linija je rezultat sodelovanja vrhunskih znanstvenikov in frizerjev, katerih cilj je bil na novo opredeliti, kaj lahko nega las doseže. Rezultat so formule, ki združujejo najnovejše tehnologije in naravne sestavine, zagotavljajo takojšnje, vidne rezultate. Od vlaženja in sijaja do zaščite barve in ohranjanja kodrov je vsaka od 50 formul zasnovana za specifične potrebe las in lasišča, kar omogoča prilagojene rutine, ki ustrezajo individualnim željam.

Linija Care ponuja 15 ciljnih rutin: Vital Nutrition za vlaženje suhih las, Radiant Gloss za povečanje sijaja brezživih las, Luminous Coat za regeneracijo las, Miracle Elixir za glajenje poškodovanih las, Velvet Smooth za mehčanje neukrotljivih las, Absolute Volume za volumen, Confident Curl za definirane kodre, Long & Strong za rast gostejših las, Perfect Clarity za razstrupljanje vseh tipov las, Scalp Sensitive za vlaženje lasišča, Dandruff Detox proti prhljaju, Derma Regulate za mastno lasišče, Color Brillianz za podaljšanje učinka barvanja, Blonde Savior za obnovo posvetljenih las in Silver Savior za sijaj blond las. Vsak izdelek je zasnovan za medsebojno sinergijo, kar omogoča ustvarjanje rutin, ki so lahko edinstvene za vsakega uporabnika.

V počastitev ustanovitelju Janu Keuneu novo pakiranje linije Care združuje dediščino in sodobnost. Navdihnjeno z apotekarskim dizajnom in ustvarjeno v Amsterdamu, to pakiranje simbolizira Keuneovo predanost kakovosti in estetiki. V njem so formule, ki zadovoljujejo vse potrebe las, od suhih in poškodovanih do tankih in barvanih. Poleg tega je Keune nego las povzdignil na raven visoke parfumerije. V sodelovanju s prestižnimi svetovnimi parfumerijami, znanimi po kreacijah za znamke, kot sta Prada in Yves Saint Laurent, je vsaka formula prežeta z dišavami, navdihnjenimi z naravo. Od svežine oceanske obale do nežnih cvetličnih not ti vonji spreminjajo vsakodnevno rutino v trenutke užitka.

Nova linija Keune Care je na voljo v izbranih frizerskih salonih Keune in na spletni trgovini.

O PODJETJU KEUNE

Keune Haircosmetics je družinska blagovna znamka, namenjena profesionalni negi las, ki deluje v 80 državah. Podjetje je leta 1922 ustanovil mladi nizozemski farmacevt Jan Keune, ki je svoje prve izdelke pakiral v svoji lekarni v Amsterdamu. Vsi izdelki Keune so razviti in proizvedeni z natančnostjo, ljubeznijo in strastjo na sedežu podjetja Keune v nizozemskem Soestu. Izdelki za nego las Keune so na voljo v izbranih frizerskih salonih Keune in na spletni trgovini Keune.

