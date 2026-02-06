Keune instant revive obnovi poškodovane lase že po prvi uporabi

Svetovni kozmetični velikan Keune je lansiral Instant Revive, hitro in učinkovito rešitev za obnovo poškodovanih las iz linije Keune Care. Gre za novo generacijo izdelkov za nego las, ki poškodovane lase krepijo od znotraj ter jim že po prvi uporabi povrnejo bolj zdrav videz, elastičnost in sijaj.

Foto: Alert d.o.o.

Nova linija Instant Revive vključuje šampon Instant Repair Shampoo, dve različni maski – Flash Repair Mask in Intensive Repair Mask – ter leave-in obnovitveni tretma Revive Balm. Linija Instant Revive je ustvarjena za vse s poškodovanimi, kemično obdelanimi ali oslabljenimi lasmi, ne glede na to, ali so izpostavljeni barvanju, beljenju, oblikovanju s toploto ali vsakodnevnim zunanjim vplivom.

Nova doba nege las

Keune ima stoletno tradicijo znanstvenih inovacij in premikanja mej na področju profesionalne nege las. Tokrat je v sodelovanju z znanstveniki in frizerji iz najboljših svetovnih salonov razvil inovativno rešitev Instant Revive, ki intenzivno in učinkovito obnavlja poškodovane lase.

Najnovejši izdelki iz linije Keune Care so hkrati tudi najmočnejši do zdaj. Zahvaljujoč izvlečku Rose Guard obnavljajo strukturo lasu in krepijo poškodovane lase od znotraj, jim vračajo elastičnost in prožnost ter zagotavljajo bolj zdrav in sijoč videz. Že po eni uporabi lasje kažejo 93 odstotkov manj lomljenja [1] in 15-krat manj razcepljenih konic [2].

Foto: Alert d.o.o.

Instant Revive rutina v treh korakih

Keune je za lase s poškodovano strukturo razvil celoten negovalni ritual, ki vrača moč in prožnost. V prvem koraku lase umijte s šamponom Instant Revive. V drugem koraku izberite masko glede na potrebe svojih las. Flash Mask ima lahko, tekočo teksturo ter zagotavlja takojšnje razčesavanje, mehkobo in lahkotnost, na laseh pa deluje od ene do treh minut. Intensive Mask se na laseh pusti od tri do pet minut, njena bogata, kremasta tekstura pa nudi dolgotrajno nego, globinsko obnovo in gladkost.

Pred nanosom maske z brisačo popivnajte odvečno vodo, nato masko razporedite po celotni dolžini las in konicah ter lase nežno razčešite. Pustite, da maska deluje, nato jo sperite. Za zaključek na z brisačo osušene lase nanesite kultni Revive Balm kot tretji korak rutine. Ta leave-in tretma lase dodatno krepi in ščiti ter jih naredi bolj odporne in gladke.

Vidno obnovljeni lasje

Za poškodovane lase in lase brez sijaja lahko linija Instant Revive naredi prave čudeže. Tristopenjska rutina obnavlja strukturo las s pomočjo napredne bonding tehnologije, strukturno poškodovanim lasem vrača zdrav videz, moč in elastičnost ter jih ščiti pred vsakodnevnimi zunanjimi vplivi in lomljenjem. Lasje so že po prvi uporabi sijoči, polni življenja in odporni od korenin do konic.

Instant Revive bo na voljo v izbranih Keune frizerskih salonih in na Keune spletni trgovini februarja letos.

Stoletna tradicija

Foto: Alert d.o.o.

Keune je profesionalna blagovna znamka za nego las, ki jo je leta 1922 v Amsterdamu ustanovil znanstvenik Jan Keune. Kot neodvisno družinsko podjetje z dolgoročno vizijo in znanostjo v svojem jedru Keune vodi zavezanost kakovosti in močnim etičnim vrednotam.

Ta priljubljena svetovna blagovna znamka za lase se poleg izjemne kakovosti ponaša tudi s trajnostnim pristopom k poslovanju in izdelki, ki so stoodstotno brez krutosti do živali. V svojih 104 letih obstoja je Keune postal sinonim za vrhunske izdelke za lepe, zdrave in negovane lase ter priljubljena izbira frizerskih profesionalcev po vsem svetu.

Keune je zvest poslovni partner frizerjev in je predan gradnji trajnostne prihodnosti za generacije, ki prihajajo. Nikoli ne testira na živalih, ima vegansko linijo izdelkov ter skrbi za trajnost, ljudi in planet. Izdelki Keune so na voljo v več kot 90 državah po svetu, nizozemski sedež pa ostaja središče proizvodnje in razvoja.

Keune se ponaša s certifikatom B Corp, ki potrjuje najvišje standarde trajnosti in družbene odgovornosti.

[1] Instrumentalni test po prvi uporabi: Intensive Repair Shampoo + Intensive Repair Mask + leave-in v primerjavi s šamponom brez nege.

[2] Instrumentalni test po prvi uporabi: Intensive Repair Shampoo + Flash Repair Mask + leave-in v primerjavi s šamponom brez nege.

Naročnik oglasnega sporočila je ALERT D. O. O.