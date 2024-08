Kakšne torbice bomo letos nosile za v šolo in službo?

Počitnice se že zelo hitro približujejo h koncu in čas je, da svojo omaro opremite s kosi, ki jih boste lahko nosili in preprosto kombinirali za dnevne obveznosti, kot sta služba ali šola. Eden izmed teh je vsekakor torbica, ki poskrbi, da imate ves čas pri sebi vse potrebno. V nadaljevanju članka vam razkrivamo, kakšne torbice so letos v modi.

Klasične črne torbice

To je možnost, za katero se običajno odloči večina žensk. Črna je preprosta za kombiniranje, zato vam bo zelo dobro služila. Izberete lahko različne velikosti in materiale.

Rjave torbice

Z rjavo boste brez dvoma izžarevali večno eleganco, ki pričara pridih "old money". V takšnih odtenkih bomo nosile predvsem usnjene torbice.

Torbice z vzorci

Letos so živalski vzorci še posebej priljubljeni. Nosimo jih na oblačilih, čevljih, kopalkah in tudi na torbicah. Izberite tigrast, kačji, leopardji ali zebrin vzorec in vaš videz bo vsekakor obarvan z najnovejšimi trendi.

Torbice, ki bodo po napovedi družbenih omrežij letos najbolj nosljive

Znamka, ki letos doživlja velik razcvet, se imenuje Polene. Izhaja iz Francije, natančneje iz modne prestolnice Pariza. Ustanovili so jo nedavno, leta 2016.

Njihove torbice so natančno zasnovane, minimalistične, a prefinjene in izdelane iz usnja. Na TikToku je njihova klasična torbica postala "it" kos letošnjega leta.

Polene ni edina znamka, ki jo bomo letos še kako videvali. Longchamp je nastala že pred leti. Med trende se je lani uvrstila njihova klasična torbica Le Pliage, ki je primerna za vse priložnosti, za na plažo, v šolo ali službo, potovanje, fitnes in druge dogodke.

Ponujajo različne barve in velikosti, zato lahko vsak izbere sebi primerno. Ponujajo tudi možnost, da si jo ustvarite čisto sami.

