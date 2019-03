Kako rešiti najpogostejšo estetsko motnjo?

Močni in gosti lasje so odraz zdravja, lepote in urejenosti. Zaradi vplivov iz okolja, življenjskega sloga, genske nagnjenosti in stresnega življenja lahko pride do povečanega izpadanja las. S to estetsko motnjo se lahko spopademo tudi s pravilno nego.

Tudi moški se dobro počutijo v svoji koži, če se lahko pohvalijo z lepimi in gostimi lasmi. Urejeni lasje so njihov najpomembnejši modni dodatek, vendar nobeno modno eksperimentiranje ne more biti uspešno, če lasje niso zdravi in močni.

Spomladi nas sicer zaradi naravnega prilagajanja na zunanje spremembe lahko doleti nekajtedensko sezonsko izpadanje las, ko nam dnevno izpade več kot med 50 in 100 las. To je namreč povprečna količina izpadlih las. Vse, kar močno odstopa od tega, je že razlog za skrb in znak, da moramo z odločnimi koraki narediti vse, da okrepimo lase od korenin do konic, izboljšamo videz las, predvsem pa zmanjšamo njihovo izpadanje.

Vzroki za izpadanje las so lahko sezonske narave in različna zdravstvena stanja, ker lahko potrdi zdravnik, ki nam lahko predstavi različne možnosti zdravljenja.

Ukrepi za zmanjšanje izpadanja las

Če opazite močnejše izpadanje las kot običajno, posvetite dodatno pozornost oblikovanju las. Ne češite jih pregrobo, da se izognete cukanju las, in uporabljajte balzam za krepitev, ki bo razvozlal vaše lase in okrepil njihova vlakna, da ne bodo razpokala.

Poskusite jih nekaj časa nosite spuščene, brez spenjanja v čop, izogibajte se barvanju las – barve pogosto vsebujejo kemikalije, ki lahko povzročijo povečano izpadanje las, uporabo sušilnika ali likalnika za lase pa znižajte na minimum.

Življenjska doba las

Las v povprečju zraste na dan od 0,3 do 0,5 milimetra. Las raste ciklično: faza rasti (anagena faza, ki traja od 3 do 6 let), faza prehoda (katagena faza, ki traja nekaj dni, in ko rastne aktivnosti počasi prenehajo) in katagena faza (telogena faza, ki traja od 3 do 4 mesece, las ne raste več in izpade). Ko las odmre, se pomika proti izhodišču, spodaj pa se v mešičku medtem že oblikuje novi.

K izpadanju las in plešavosti so bolj nagnjeni moški. Plešavost je sicer estetska motnja, ki se lahko začne že kmalu po puberteti.

Lasje se začnejo najprej redčiti in tanjšati, na glavniku oziroma v umivalniku opazimo vedno več las, lasna meja pa se začenja pomikati vedno bolj nazaj, najprej začnejo izpadati ob straneh, nad čelom in temenu. Ponavadi ob tem lahko opazimo tudi bolj mastno lasišče.

Za upočasnitev izpadanja las lahko naredimo veliko že sami – s prehrano, pravilno nego las in s pravimi izdelki, ki vsebujejo snovi za boljšo rast in zdravje las. Niso dovolj le šamponi za čiščenje, ampak moramo poseči po izdelkih, ki usmerjeno delujejo na težave lasišča in krepijo lasne čebulice. Na ta način vplivajo na okolje lasišča in spodbujajo rast močnejših las na zdravem lasišču.

Učinkovita pomoč različnih sestavin

