Kako poskrbeti za napeto in sijočo kožo?

Z uporabo pravih izdelkov za nego kože poskrbimo za brezhibno kožno bariero in čvrsto kožo, ki izžareva mladostni sijaj. Sijoča koža tako ni le nedosegljiva želja, ampak realnost, ki nam pomaga do samozavesti in vitalnosti.

Sijoča koža je vedno na našem seznamu želja. Vsakodnevne skrbi in prehiter življenjski tempo nam rišejo neželene gubice na obraz, kar poskušamo skriti z različnimi pudri in korektorji. S tem pa ne poskrbimo za tisto, kar naša koža najbolj potrebuje – izdatno nego, vlaženje in podporo pri reševanju določenih težav s kožo.

Z leti naša koža izgublja prožnost, sijaj in elastičnost, njena struktura se tanjša in zato potrebuje še dodatno nego, če želimo ohraniti mladostni videz.

Eva Ahačevčič Pakiž je popolnoma navdušena nad novo anti-age obrazno linijo pri Butters Slovenija:

Nova filozofija nege kože

Z novimi izdelki za nego kože Butters je skrb za sijočo kožo dobila povsem nove razsežnosti, saj boste z inovativnimi negovalnimi izdelki poskrbeli za intenzivno vlaženje svoje kože, izboljšanje stanja kožne bariere in zagotovili aktivno podporo proti staranju kože.

Nova razkošna kozmetična linija za nego obraza združuje izdelke za vse tipe kože, zato lahko vsakdo poišče nekaj zase.

Aktivna kozmetika z visokim deležem naravnih sestavin za vidne rezultate

Pri izdelavi formulacij za novo linijo so želeli ohraniti elemente naravne kozmetike in jim dodati aktivne učinkovine, ki prinašajo vidne rezultate. Celotna linija je sestavljena iz več kot 90 odstotkov kakovostnih naravnih sestavin, v liniji pa je kar 11 izdelkov s premišljenimi in dodelanimi formulacijami.

Najbolj zaželeni so seveda anti-age izdelki, med njimi sta najbolj priljubljena izdelka intenzivni učvrstitveni serum proti gubam in anti-age krema za obraz.

Za uporabnice, ki tudi na kozmetične izdelke gledajo skozi skrb za okolje, je zelo pomemben podatek, da vse izdelke obrazne linije Butters krasi trajnostna embalaža iz biofotonskega stekla in recikliranega papirja.

Linija izdelkov, ki je s svojimi rezultati popolnoma prevzela Slovenke

Prvi korak nege z razkošnim učvrstitvenim serumom proti gubam

Butters učvrstitveni obrazni serum s peptidi nanesite na očiščeno in tonizirano kožo obraza, vratu in dekolteja. Nanesite ga pred kremo. Serum vedno nanesite na vlažno kožo. Uporabljajte ga vsakodnevno v sklopu jutranje in večerne negovalne rutine. Začnite s serumi na vodni osnovi, potem pa nadaljujte z antioksidativnim in/ali obnovitvenim serumom, katerega tekstura je kremna, a še vedno lahkotna. Ne pozabite, serum se mora vedno "zakleniti" s kremo, saj ta ne nadomesti kreme.

Učvrstitveni obrazni serum s peptidi je serum na vodni osnovi, vsebuje še mešanico pšeničnih in sojinih aminokislin ter aminokisline arginin, provitamin B5 (pantenol), glicerin, ovsene in pšenične proteine in izvleček ginsenga.

Luksuzno lepotno mešanico odlikujeta izjemni učinkovini Hyadisine® marine ingredient in Argirelox® peptidi, ki predstavljata neinvazivno alternativo botoksu. Gre za izjemno mešanico dveh peptidov (Acetyl Hexapeptide-8 in Pentapeptide-18), ki imata podobo delovanje kot botoks, tj. inhibiranje (zaviranje) krčenja mimičnih mišic, ki povzročajo gube. Serum se odlično obnese tudi kot dopolnilna nega med botoks tretmaji.

Tjaša Kokalj Jerala bo občasno zamenjala učvrstitveni serum za antioksidativnega, ki menda tudi dela čudeže:

Učvrstitveni serum proti gubam ima vrhunsko sestavo Vidno zmanjšuje gube in linije na področju čela in okoli oči (mimične gube) ter deluje preventivno pred nastankom novih.

Vidno zmanjšuje gube in linije na področju čela in okoli oči (mimične gube) ter deluje preventivno pred nastankom novih. Koži zagotavlja globinsko vlaženje.

Kožo učvrsti ter ji zagotovi svež in sijoč videz.

Serum je namenjen preprečevanju gub in negi zrele, zgubane kože.

Serum je dermatološko testiran – dokazano je, da koža izdelek dobro prenaša in da izdelek ne povzroča draženja.

Vsebuje več kot 93 odstotkov naravnih sestavin.

Brez dodanih dišav, umetnih barvil in denaturiranega alkohola.

Argirelox® peptidi prodrejo globoko v kožo in zmanjšajo izraznost gub, zlasti na področju okoli oči in čela. Podaljšujejo videz zglajenih gubic in učinek botoksa za šest mesecev. Delujejo sinergistično pri zaviranju sproščanja glutamata (signal za krčenje mišic), in sicer za 40 odstotkov (in vitro).

Aktivna učinkovina Hyadisine® marine ingredient je pridobljena s postopkom fermentacije morskih bakterij ter ima izjemen, takojšen in dolgotrajen vlažilni učinek. Zagotovi tudi takojšnje izboljšanje videza gub. Po sestavi je zelo podobna hialuronski kislini. Ima večjo in hitrejšo sposobnost zadrževanja vlage kot hialuronska kislina. In vitro je bilo dokazano, da veže 12,7 odstotka več vode. Ščiti kožne celice pred hladnim stresom in poveča njihovo sposobnost preživetja do 60,1 odstotka. Zaščitni učinek je bil višji od hialuronske kisline. Zagotavlja takojšnjo hidracijo kože. Učinkovina je v in vivo študiji po dveh in osmih urah dvignila bazalno vlago za 36,8 odstotka oz. 30,8 odstotka. Ima dolgotrajni vlažilni učinek. Pri prostovoljcih se je po 20 dneh v povprečju vlažnost kože povečala za 37,2 odstotka. Takoj izboljša videz gub. In vivo rezultati so pokazali, da se je po dveh urah hrapavost kože zmanjšala za 11,1 odstotka.

Argirelox® in Hyadisine® sta blagovni znamki podjetja Lipotec S.A. oz. njegovih hčerinskih podjetij. Navedbe izvirajo iz opravljenih kliničnih študij dobavitelja.

Tajka Selan (cosmedoc.si), diplomirana kozmetologinja in vplivnica, je bila med prvimi, ki so preizkusile Hydrating Beauty Blend, Repairing Beauty Blend in Absolute Hydrating Cream:

Drugi korak nege: anti-age krema

Anti-age vlažilna krema Krema za obraz je obvezen korak v negi kože in odličen začetniški izdelek za vse, ki se šele spoznavate s svetom kozmetike.

Kreme za obraz ponavadi ločimo na dnevne in nočne, Butters pa se je oddaljil od tega koncepta in raje sledil različnim tipom in potrebam kože.

Anti-age hranilna krema Tako je anti-age vlažilna krema za obraz primerna za normalno do mastno kožo, anti-age hranilna krema za obraz pa za vsakodnevno nego normalne do suhe kože. Uporabljamo ju po nanosu meglice in serumov.

Vse kreme za obraz Butters so brez dodanih dišav, umetnih barvil in denaturiranega alkohola, primerne so za občutljivo kožo ter za uporabo med nosečnostjo in dojenjem.

Uporaba: Anti-age vlažilna krema za obraz: nanesite v okviru jutranje rutine na očiščeno kožo po uporabi meglice in serumov. Anti-age hranilna krema za obraz: nanesite v okviru večerne rutine na očiščeno kožo po uporabi meglice in serumov.

Prednosti uporabe anti-age kreme Butters:

Krepi kožno bariero.

Zmanjšuje občutek zategovanja, rdečice in suhe kože.

Pripomore k zmanjševanju gubic, zlasti na predelu okoli oči in čela, ter deluje preventivno pred nastankom novih gub.

Pripomore pri hitrejši regeneraciji kože.

Je dermatološko testirana – dokazano je, da koža izdelek dobro prenaša in da izdelek ne povzroča draženja.

Več kot 95 odstotkov (vlažilna) oz. več kot 97 odstotkov (hranilna) naravnih sestavin.

Brez dodanih dišav, umetnih barvil in denaturiranega alkohola.

Obe kremi vsebujeta Argirelox® peptide, ki predstavljajo kozmetično alternativo botoksu, ceramide in hialuronsko kislino, ki koži poleg vlaženja zagotavljajo tudi napetost in zdravo kožno bariero. Obe kremi, vlažilna in hranilna, sta obogateni s koencimom Q10, izvlečkom smilja, provitaminom B5 (pantenol), sokom aloe vere, sorbitolom, pšeničnimi in ovsenimi proteini, vitaminom B3 (niacinamid), vitaminom B6 (piridoksin) in vitaminom E. Vsebujeta tudi slovensko termalno vodo iz Term Ptuj, ki zaradi vsebnosti mineralov kožo pomirja in ji zagotavlja ugodje. Termalna voda iz Term Ptuj spada pod panonsko termalno vodo. Na površje privre iz globine 1.110 metrov s temperaturo 56 stopinj Celzija. Voda ima blagodejni učinek na telo in duha.

Če niste prepričani, katera krema je prava za vašo kožo, rešite kviz, ki ga boste našli TUKAJ.

Razlika med serumom in kremo

Serum odlikuje izjemno visoka koncentracija aktivnih sestavin, medtem ko je delež teh v kremah nekoliko nižji.

Seruma ne morete uporabljati samostojno, ker je na vodni osnovi, koža pa poleg vlaženja potrebuje tudi hranilno nego, kar prinese uporaba kreme, ki vsebuje organsko mešanico izbranih olj in vrst masla, kot so npr. olje grozdnih pečk, cupuacu maslo, sezamovo in riževo olje, skvalan, vosek jojobe, šipkovo olje, olje makadamije, laneno olje in mangovo maslo. Za bolj zahtevne uporabnice priporočamo uporabo seruma in kreme, za manj zahtevne pa zadostuje že samo uporaba kreme, ki jo izberemo glede na tip kože (vlažilna in ali hranilna krema).



Butters je slovenska blagovna znamka organskih, naravnih in veganskih kozmetičnih izdelkov. Radi povedo, da je zgodba Butters zgodba o zakladih narave, ki jih nenehno raziskujejo, odkrivajo in z največjo ljubeznijo vključujejo v svoje izdelke. Za vsem tem stoji ekipa mladih raziskovalcev podjetja Kinezika, d. o. o., iz Celja, kjer sta razvojni laboratorij in proizvodnja. Ja, tako je! Prav vsi izdelki so plod slovenskega znanja ter so razviti in proizvedeni v Sloveniji.

