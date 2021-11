Kako najbolje poskrbeti za kožo v zimskih mesecih?

Hladen zrak zunaj, suh in topel zrak v notranjih prostorih, nizka raven vlažnosti in oster zimski veter lahko povzročijo, da koža izgublja vlago. Zaradi tega je koža videti veliko manj sijoča kot običajno – ne samo obraz, ampak tudi roke, noge in drugi izpostavljeni deli kože. Suha koža je v večini primerov posledica zunanjih vplivov in načina življenja posameznika. Negativno nanjo vplivajo uporaba vroče prhe ali kopeli in agresivnih kozmetičnih izdelkov, ki povzročajo draženje in neprijeten občutek na koži.

Na srečo lahko za ublažitev simptomov suhe kože in obnovitev njene vlažnosti veliko naredite sami. Učinkovit boj s suho kožo v zimskem času se začne že med prhanjem, nadaljuje pa z izbrano nego po prhanju. V tem članku predstavljamo tristopenjsko nego: s pilingi med prhanjem ter losjoni in masli po prhanju.

Majhne spremembe, ki pomirijo kožo:

Prhajte se z mlačno vodo, prhanje pa naj traja največ deset minut.

Uporabljajte samo nežne kozmetične izdelke, ki kože ne dražijo in ne vsebujejo denaturiranega alkohola, kislin in ostalih agresivnih kozmetičnih sestavin. Izogibanje tovrstnim izdelkom bo pomagalo v vaši koži ohraniti naravna olja.

Uporabljajte piling za kožo, ki bo poskrbel za odstranjevanje odmrle zgornje plasti kože in ji pomagal pri njeni regeneraciji.

Kožo nežno obrišite z brisačo, ne drgnite pregrobo.

Takoj po prhanju kožo navlažite in nahranite.

Butters – zgodba o zakladih narave Nega telesa se začne pod prho. Butters tako ponuja celo paleto izdelkov, s katerimi se lahko negujete med prhanjem in po njem. Naravni geli za prhanje so osnovani na blagih površinsko aktivnih sestavinah, pšeničnih proteinih in naravnih eteričnih oljih, ki nimajo blagodejnega učinka le na kožo, temveč tudi na um, zato prhanje postane še bolj čudovita izkušnja. Še bolj pa navduši piling za telo. V ponudbi imajo sladkorni piling za telo in solni piling za telo. Butters piling za telo je regenerativen piling, ki kožo oskrbi z veliko mero antioksidantov in pripomore pri obnovi kože. Nega kože po prhanju naj vključuje še losjon za telo, ki predstavlja hranilno ali hkrati vlažilno ter lahkotno nego, ki ne pušča mastnega občutka na koži.



V zimskem času koža potrebuje drugačno nego

V zimskem času je koža še bolj dovzetna za zunanje dejavnike, saj je izpostavljena nenehnim temperaturnim spremembam. Prakticiranje enake rutine nege kože skozi vse leto morda ne bo delovalo tako dobro, ko se vlaga v koži zmanjša. V zimskem času suh zrak negativno vpliva na kožo, da se ta hitreje izsuši in razpoka, lahko postane srbeča ali celo peče. Zato je pomembno, da v mrzlem delu leta še večjo pozornost namenite negi kože. Ne le da jo dovolj navlažite, pač pa da z nje odstranite vse odmrle celice in jo izdatno nahranite z zato primerno nego.

Ni potrebe po tem, da je piling grob

Pogosto zmotno mislimo, da je le grob piling dovolj učinkovit. A to nikakor ne drži. Nasprotno, pregrobi pilingi lahko celo poškodujejo povrhnjico kože. Piling deluje na način, da lušči odmrlo zgornjo plast kože ter vpliva na to, da je ta mehka in bolj sijoča. Na enostaven in razmeroma nežen način tako koži zagotovi spodbudo, da se regenerira.

Redna uporaba pilinga pripomore h gladkemu in mladostnemu videzu kože, preprečuje vraščanje dlačic in omogoča boljšo absorpcijo kozmetičnih izdelkov. Butters pilingi pripomorejo k intenzivni obnovi kože, delujejo kot naravni »anti-aging« kože in jo ščitijo pred izgubo vlage. Kožo intenzivno nahranijo, vlažijo ter naredijo mehko in gladko.

Najboljše je izbrati piling, ki ustreza posameznemu tipu kože. Pri Butters imajo na voljo široko izbiro svežih, sadnih, sladkih, pudrastih in zeliščnih vonjev pilingov. Vsi pa so povsem naravnega izvora z organskimi sestavinami in delujejo na osnovi drobnih delcev soli ali sladkorja. Če je vaša koža normalna ali mešana, svetujejo uporabo solnega vlažilnega pilinga.

Za najbolj suho in občutljivo kožo so primerni Butters sladkorni pilingi, ki imajo izjemno bogato, gosto teksturo, ki je obenem nežna do kože. Na koži prijazen način s povrhnjice odstrani odmrle kožne celice ter pripomore h gladki, mehki in sijoči koži.

Butters sladkorni pilingi imajo bogato sestavo, ki:



kožo intenzivno nahrani, to je naloga sončničnega olja, karitejevega masla, ricinusovega olja, avokadovega olja in mangovega masla, ki so vsi organskega izvora,

kožo mehča in gladi,

na koži ustvari tanek zaščitni sloj in jo zaščiti pred izsušitvijo,

podpira obnavljanje in regeneracijo kože ter deluje pomlajevalno; za to poskrbijo antioksidanti, vitamin E, koencim Q10 in ekstrakt smilja.

Po prhanju maslo ali losjon?

Ko je koža čista in njene pore odprte, je čas za vlaženje in hranjenje kože. Čeprav zveni enostavno, v praksi ni ravno tako, saj se veliko žensk srečuje z dilemo, kaj je bolje nanesti – lahkotnejši losjon ali bogato negovalno maslo. Resnica je, da bosta oba opravila svojo nalogo, torej kožo negovala in izdatno nahranila, četudi sta v resnici zelo različna.

Losjoni so po teksturi lahkotnejši in lahko mazljivi, zato so odlična izbira za vsakodnevno uporabo, sploh če morate po nanosu nadeti oblačila. Butters losjoni so vlažilni in hranilni obenem, a so hitro vpojni in kože ne obtežijo. Kože ne mastijo in jo v hipu naredijo voljno in mehko. Vsebujejo obilico blagodejnih sestavin naravnega in organskega izvora, kot denimo provitamin B5, alantoin, ognjič, rastlinski glicerin, vitamin E, masla in olja.

Masla nanašate takoj po uporabi losjona, kadar koža potrebuje izdatno nego. Če maslo uporabljate samostojno, ne da bi prej uporabili losjon, ga najraje nanašajte na nekoliko vlažno kožo, saj s tem zaklenete vlago v kožo. Zaradi naravnih učinkovin nekatere vrste masla delujejo tudi protivnetno in obnavljajo kožo. Namenjene so ljudem, ki imajo suho ali izsušeno kožo, različne dermatitise, razpokano kožo na rokah, petah, komolcih, ali pa delujejo kot zaščita v zimskih dneh. Maslo gladi in mehča kožo in jo ščiti pred izsušitvijo.

Butters je znan po zelo pestri izbiri različnih, 100 % organskih vrst masla:



- Karitejevo maslo, ki je zelo hranljivo in takoj po nanosu izboljša videz kože, pomaga popraviti poškodovano kožno bariero, deluje regenerativno in je polno antioksidantov. Kožo naredi mehko in prožno. - Cupuacu maslo je lahkotnejše maslo v primerjavi s karitejevim, sposobno je absorbirati več vlage in se hitreje vpije. S svojo puhasto, izjemno mehko strukturo bo vaš favorit tudi v najhladnejših mesecih. - Mešanice več vrst masla so optimalne kombinacije izbranih naravnih maščob v obliki masla in olj, ki lahko v sinergiji na kožo delujejo čudežno. Tukaj najdemo maslo anti-age, maslo za moške in Buttersov večni prodajni hit maslo proti strijam.

Vsi omenjeni izdelki so naravnega izvora in vsebujejo organske sestavine. Primerni so za vegane, so brez petrokemikalij, parabenov in denaturiranega alkohola.

Prednosti uporabe naravnih izdelkov

Večina nas na zdravje gleda z vidika uravnotežene prehrane in redne vadbe. Seveda so te stvari zelo pomembne. Kaj pa izdelki, ki jih uporabljate za svoje telo? Koža je naš največji organ in absorbira vse, kar nanjo nanesemo. Na dan si nanjo nanesemo več različnih kozmetičnih izdelkov in jo tako izpostavljamo številnim nepotrebnim kemikalijam, ki se sčasoma prebijejo tudi v krvni obtok.

Organska nega kože je narejena iz sestavin, ki izpolnjujejo enake standarde kot ekološka hrana. To pomeni brez močnih kemikalij, pesticidov ali gnojil. Številne kemične sestavine, ki se uporabljajo kot poceni polnila, dejansko naredijo več škode kot koristi. Vaša koža je morda videti svetlejša nekaj tednov, vendar na dolgi rok lahko sintetične sestavine povzročijo draženje, povečano občutljivost in zamašene pore. Ko izberete ekološko nego kože, uporabljate sestavine, ki delujejo v harmoniji z vašim telesom, kar vaši koži omogoča, da se bolje uravnovesi in popravi.

