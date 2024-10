Kako po vzoru modne navdušenke Anne Felicia Wedin ustvariti prefinjen jesenski stajling?

Eleganten plašč za prefinjen izgled

Ko dnevi postanejo krajši in hladnejši, je pomembno, da izberemo topel plašč, ki nas bo grel tudi ob pijači na svežem zraku. Bela barva je odlična izbira, ki bo popestrila vsak stajling. Poda se na vse barve in kroje, zato s takšno izbiro ne boste mogli zgrešiti.

Jope so letos velik trend

Eden izmed letošnjih modnih hitov so jope, ki so nadomestile puloverje. To je odličen kos, ki bo poskrbel, da vam bo toplo in udobno, hkrati pa bo videti modno.

Pleteno krilo za hladnejše dni

Pletena krila so bila priljubljena že letos poleti, a v modi ostajajo tudi jeseni. Od poletnih se razlikujejo le v tem, da so krila za hladnejše dni debelejša in toplejša.

Torbica v črni barvi za popestritev

Če želite razbiti belino, dodajte dodatke v črni barvi. Ne le da bodo popestrili stajling, prav tako bodo ustvarili čudovit modni videz, ki kar kliče po eleganci.

Superge namesto škornjev

V hladnejših dneh so škornji in gležnjarji bolj priljubljeni, a vseeno lahko izberete udobne superge, ki se bodo lepo povezale s celotnim stajlingom.

