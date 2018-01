Je že januar? Neverjetno, kajne? Spet bo trajalo vsaj pol leta, da se bomo navadili, da na koncu datuma napišemo 18. A to je še najmanj, saj smo že vajeni, da nas hiter tempo življenja preganja. Vsako novo leto pač vzamemo kot novo priložnost. Pa čeprav se sliši klišejsko, je to res. Veste, zakaj? Nove priložnosti, novi obrazi, novi trendi. To pomeni tudi NOVE KOLEKCIJE modnih oblačil. In to je tisto, kar navduši vse prave ljubiteljice mode. Si že ugotovila, kaj je zaznamovalo prve dni v letu 2018?

Oglasno sporočilo

Jakne, jakne, jakne in bunde! In še enkrat – jakne! Še vedno jih nimamo dovolj, sicer pa – zima se je šele dobro začela. Tople podloge so še vedno obvezne, čeprav naše misli že začenjajo uhajati v toplejše dni. Tako smo pač narejeni, vedno hočemo tisto, kar nam ni dostopno. A v modi te tudi letni časi ne morajo ustaviti. Najboljše je, da si že danes pogledaš, katera usnjena jakna te bo spremljala čez nekaj mesecev.

Nekaj dobrih modnih napovedi za pomlad lahko razbereš že zdaj. Najbolj trendovska boš, če boš izbrala usnjeno jakno s krznenimi dodatki. Za presenečenje bodo poskrbeli predvsem kroji. Saj veš, usnjena jakna je že nekaj časa glavna spremljevalka prehodnih obdobij, zato vsakič potrebuje svežino, da ponovno navduši. Letošnje leto bodo zaznamovali kratki kroji, odrezani nad boki. Če ti tak kroj ni najbolj pisan na kožo, pa bodo na voljo tudi usnjeni plaščki. Klasične dolžine tako ne pridejo v poštev. Najbolj modna boš z ekstremi – ekstra kratko ali super dolgo.

Ker je moda kot evolucija – nastaja sproti in se razvija iz že znanega –, seveda ne smemo pozabiti na trend, ki nas je navdušil že lani. Parke! Si tudi ti postala ljubiteljica te vrste jaken? Prav zagotovo, saj so kroji park tako udobni in videti RES DOBRO! V njih smo videti odlično na vsakem koraku, saj poudarijo postavo na pravih mestih. Ne, parkam se res ne bomo tako hitro odpovedali. Še vedno lahko ostanejo tvoje najljubše. Novi materiali bodo poskrbeli za edinstven videz, džins, našitki in napisi pa za to, da boš prav kraljica ulične mode.

Ulična moda narekuje trende. Pa veš, zakaj? Zato, ker se tam združijo različni okusi, stili in kulture v eno in postanejo del množične kulture. Letos boš na ulici glavna s super casual oblekami. Najprej bodo popularne vezenine. Pletene ženske obleke so in, saj veš. Dolge ali midi dolžine, oprijete ali v videzu "prevelikega puloverja". Karkoli boš izbrala, bo odlično. Potem so tukaj obleke, ki so že nekaj časa glavne v svetu mode, mini obleke ali tunike. Kaj misliš, zakaj so tako priljubljene? Preprosto – ker jih lahko že z malo domišljije iz udobnega vsakodnevnega videza spremenimo v zapeljiv in ženstven stajling, primeren za zabave. In zabave so tiste, na katerih moda živi. Nova kolekcija pa živi za modne zabave.

Če že govorimo v vsem novem in tem, kaj vse lahko pričakujemo to sezono, zagotovo ne moramo mimo športa. Šport postaja vse pomembnejši del posameznikovega življenja. Ta trenutek je to zagotovo tudi najbolj priljubljena tema pri vas – boš začela telovaditi prav danes? No, saj je vseeno, kdaj. Če ti zaobljuba po novem letu daje motivacijo, potem začni. Mislimo, da je boljša motivacija to, da poskrbiš za noro dober videz že zdaj. In s čim bi lahko to storila bolje kot z atraktivnimi legicami oz. pajkicami! Gremo!

Gremo v novo sezono trendovskih dizajno , novih outfitov in super popularnih modnih oblačil, ki še prihajajo. Že tudi ti komaj čakaš na vse novosti? Naj te vsak dan preseneti nekaj novega. To bo NAJBOLJŠE MODNO LETO DO ZDAJ!