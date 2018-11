Jimmy Choo za 1.500 evrov prodaja ogrevane gležnjarje

Štirje novi modeli gležnjarjev znamke Jimmy Choo so nekaj posebnega, saj imajo priložen kabel USB, s katerim lahko podplate ogrejete na od 25 do 45 stopinj Celzija. Gretje stopal traja do osem ur, pri čemer lahko temperaturo podplatov uravnavate s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu. Poleg tega gležnjarji štejejo še korake in beležijo aktivnost.

"Nosljiva tehnologija se šele razvija in pri ustvarjanju teh škornjev smo najprej hoteli upoštevati funkcionalnost. Spraševali smo se: katere naloge naj izpolnjuje čevelj?" je pojasnila kreativna direktorica znamke Jimmy Choo Sandra Choi in dodala, da čevlji, ki se lahko ogrejejo, predstavljajo največji luksuz.

In koliko vas bo stal ta luksuz? Od 1.450 do 1.495 evrov.

Foto: Jimmy Choo

Foto: Jimmy Choo

Foto: Jimmy Choo