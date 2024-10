Jesenski modni trendi in teden otroka v ALEJI

S prihodom jeseni se v najsodobnejšo nakupovalno destinacijo ALEJO vračajo modni trendi, ki bodo popestrili vsak slog. V ospredju so vzorci kara, visoki škornji, usnjene jakne v kombinaciji s pleteninami in eleganten odtenek vinsko rdeče barve, ki je letošnjo sezono pravi hit. Ne pozabite na modne klasike, kot so balerinke in motoristični škornji, ki ostajajo priljubljena izbira. Vse najnovejše trende lahko odkrijete v trgovinah ALEJE, kjer vas čakajo tudi ekskluzivni jesenski popusti.

V prihajajočem tednu bodo še posebej na svoj račun prišli naši najmlajši. Ob letošnjem tednu otroka bodo lahko uživali v številnih aktivnostih in delavnicah v igralnici Planet Lollipop. Začelo se bo z gledališko predstavo Kvak se pa tukaj dogaja?, ki bo to nedeljo ob 11. uri. Predstava ima izobraževalno noto, saj bo otroke popeljala skozi zanimive dogodivščine, ki jih bodo naučile opazovati svet okoli sebe ter spoznati, da v njem niso sami.

V igralnici Planet Lollipop bodo nato vsak dan do nedelje, 13. oktobra, med 17. in 19. uro raznolike ustvarjalne delavnice, kjer bodo otroci lahko ustvarjali, plesali in odkrivali svoje talente. Za dodatno zabavo in veselje bo poskrbela maskota Happy, ki bo z otroki od ponedeljka do petka.

Teden otroka v Sloveniji obeležujemo že 70 let, letošnja tema pa nosi naslov Otrok, nepopisan list. Z njo želijo tudi v ALEJI poudariti, kako pomembno je otrokom zagotoviti ljubeč, varen in spodbuden dom, kjer se lahko razvijajo skozi igro, druženje, učenje in podporo.

ALEJA s svojo zeleno streho tudi v jeseni ostaja sinonim za druženje v dobrem vzdušju in odlična lokacija s pestrim dogajanjem. Visoko nad mestom lahko družine uživajo v kulinariki različnih svetovnih kuhinj in pestri gostinski ponudbi.

