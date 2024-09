Jeseni zasijte v lakastih čevljih

V zadnjih sezonah se lakasta obutev ponovno pojavlja na modnih pistah in v vsakdanjih modnih kombinacijah, njen retro pridih pa navdušuje vse generacije. Tudi v trgovinah Mass so to jesen poskrbeli za pestro ponudbo praktične in elegantne obutve. Od salonarjev in balerink do mokasinov in čevljev na vezalke. Lakasti čevlji so za prehodno sezono preprosto "must-have" in to sezono preprosto zažigajo na vseh modnih frontah.

Lakasti salonarji, brezčasen kos

Lakasti salonarji so tisti brezčasen kos, ki ne bi smel manjkati v nobeni ženski garderobni omari. S svojim elegantnim videzom poskrbijo, da je vsak stajling videti uglajen, naj gre za poslovno srečanje ali zabavo. Črni lakasti salonarji so klasika, ki jo lahko nosimo z večerno obleko ali hlačnim kostimom, saj vedno poskrbijo za prefinjen videz. Poleg tega letošnja jesen prinaša še eno prijetno modno presenečenje – rdeče lakaste čevlje v stilu Mary Jane, ki so pravi modni hit! Ti čevlji so drzni in samozavestni, kombinirajte jih z minimalističnimi oblačili in pustite, da čevlji govorijo.

Mokasini za vsakodnevno udobje

Za bolj sproščene stajlinge so v hladnejših dneh odlična izbira lakasti mokasini , ki združujejo udobje in moderen videz. Letošnje kolekcije ženske obutve na mass.si so postregle z nekoliko robustnejšimi mokasini z gumijastimi podplati, ki so popolni za deževne jesenske dni. Priljubljene blagovne znamke, kot so Ara, Gabor in s.Oliver, ponujajo lakaste mokasine v različnih barvah, od klasične črne do modne bordo. Mokasini so odličen dodatek k vsakodnevnim kombinacijam, lahko jih nosite s kavbojkami za sproščen videz ali jih kombinirate z elegantnimi oblačili za bolj prefinjen stil.

Klasični lakasti čevlji na vezalke

Še ena nepogrešljiva izbira te jeseni so lakasti čevlji na vezalke. Poleg klasičnih modelov letos izstopajo lakasti čevlji oxford s perforacijami in dekorativnimi šivi, ki vnašajo kanček drznosti v sicer klasičen videz. Nosite jih s hlačnim kostimom za eleganten stajling ali jih kombinirajte s pleteninami in kavbojkami za bolj sproščen, a prefinjen videz.