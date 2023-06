Izdelek, ki napoveduje novo generacijo lepote

Staranje je naravni proces, s katerim se srečujemo vsi, vendar pa so pri nekaterih ljudeh njegovi znaki na videz izrazitejši kot pri drugih. Zunanji dejavniki in naš način življenja imajo velik vpliv na to, kako dolgo ohranjamo kožo mladostno in sijočo. Stres, izpostavljenost sončnim žarkom in nezdrava prehrana namreč porušijo ravnovesje vitalnih funkcij kože ter povzročijo prezgodnji nastanek gub, pomanjkanje elastičnosti in drugih nezaželenih sprememb.

V zadnjem obdobju dermatologi poudarjajo pomen skrbi za nego kože od znotraj, saj tradicionalni kozmetični izdelki delujejo le na površini kože, medtem ko globlje plasti kože pogosto ostajajo zanemarjene. Že z vsakdanjim načinom življenja veliko pripomoremo k videzu kože. Zdrava prehrana, zadostna hidracija, vsaj sedem ur spanca na dan, redna telesna aktivnost in izogibanje škodljivim razvadam nimajo vpliva le na splošno počutje, temveč tudi na videz in sijaj naše kože.

Pomemben dejavnik pri prezgodnjem staranju kože

Poleg zgoraj naštetega je treba poskrbeti tudi za zaščito kože pred UV-žarki, saj je izpostavljenost soncu eden od glavnih dejavnikov prezgodnjega staranja in lahko povzroči nepopravljivo škodo na koži. Z redno in neprekinjeno izpostavljenostjo UV-žarkom se poškodbe na koži kopičijo skozi leta. Če se koža ne zaščiti se že zgodaj lahko pojavijo gube, povešena koža, hiperpigmentacija in izguba elastičnosti. Redna uporaba kreme za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem pa zmanjša tveganja za poškodbe kože in prezgodnje staranje.

Pomembno je uporabljati kremo za sončenje ne glede na vreme ali letni čas, saj sončno sevanje lahko vpliva na kožo tudi v oblačnih dneh ali pozimi. Poleg kreme za sončenje je priporočljivo nositi zaščitna oblačila in pokrivala, predvsem pa se izogibati soncu, ko je najmočnejše.

Na pojav gubic vpliva tudi izguba kolagena

Kolagen je beljakovina, ki igra ključno vlogo pri gradnji in podpori številnih tkiv v telesu, vključno s kožo, kostmi, hrustancem in vezivnimi tkivi. V mladosti naše telo samo proizvaja kolagen, kar zagotavlja zdrav videz kože ter optimalno stanje kosti in drugih tkiv. Že kmalu po 25. letu pa se proizvodnja kolagena zmanjša, koža izgublja svojo elastičnost in nastajati začnejo fine linije in gube.

Za ohranjanje zdravega in mladostnega videza je zato treba presegati tradicionalne kozmetične izdelke za nego kože. Vedno več dermatologov se osredotoča na pomen celostnega pristopa k njeni negi, ki vključuje tudi nadomeščanje z leti izgubljenega kolagena. Eden od načinov za to je uživanje prehrane, ki vsebuje kolagen. Hkrati je pomembno uživati zadosti prehrane z vitaminom C, ki ima pomembno vlogo pri njegovi proizvodnji.

Raziskave potrjujejo koristi uživanja prehranskih dopolnil s kolagenom

Kljub temu, da se proizvodnja kolagena zmanjšuje s starostjo, lahko z ustreznimi prehranskimi dopolnili podpremo njegovo tvorbo in s tem ohranjamo zdrav videz kože, las in nohtov. Nekatere raziskave so namreč pokazale koristi uživanja prehranskih dopolnil s kolagenom. Njihovo redno uživanje lahko izboljša hidracijo kože, zmanjša videz gubic in finih linij ter poveča elastičnost kože.

Dopolnila, ki vsebujejo hidroliziran kolagen, omogočajo hitrejšo absorpcijo in izkoristek v telesu. Ena izmed blagovnih znamk, ki se izkazuje s kakovostnimi izdelki za nego kože, je Yasenka s svojo linijo Skinage. Med najbolj priljubljenimi izdelki je Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 – inovativni kolagenski sirup nove generacije, ki je postal pravi hit med uporabniki.

Izdelek z najmočnejšim odmerkom kolagena na trgu Foto: Yasenka Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 vsebuje kolagen Naticol®, hidroliziran morski kolagen tipa 1 v kombinaciji s ključnimi sestavinami, ki jih koža naravnost obožuje. Kolagen Naticol® je pridobljen iz divje ulovljenih rib toplih morij in se pridobiva pod strogimi pogoji. Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 ščiti celice pred oksidativnim stresom, koži pa zagotavlja hitrejšo regeneracijo. Zasnovan je s poudarkom na praktičnosti, saj je tekoča oblika preprosta za uporabo in se hitro absorbira, kar dolgoročno pripomore k lepoti kože. Klinično je dokazano, da šesttedensko uživanje kolagena Naticol® v priporočenih odmerkih zmanjša videz gub in izboljša čvrstost kože obraza. Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 najdete v posamičnih pakiranjih po 500 ml ali v paketu 2 + 1. Prijeten okus gozdnih sadežev osveži dan, zato postane nepogrešljiv del vsakodnevne lepotne rutine. Poskusite ga in se tudi vi prepričajte, kako se vaša koža z redno uporabo spreminja.

Le globinsko nahranjena koža je tudi lepa in zdrava

Šest močnih aktivnih učinkovin v izdelku Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 deluje sinergijsko, da dosežejo kožo na celični ravni. Ključna sestavina je visokokakovosten hidroliziran kolagen, ki omogoča boljšo absorpcijo in je tako izjemno učinkovit pri krepitvi kolagenskih vlaken v koži. Vitamin C ima pomembno vlogo pri tvorbi kolagena in prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Biotin, hialuronska kislina in cink dopolnjujejo formulacijo in pripomorejo k zdravju in lepoti kože. Biotin je bistven pri rasti in zdravju las in nohtov, hialuronska kislina pa vlaži kožo ter ji pomaga ohraniti mladosten in sijoč videz.

Foto: Yasenka Da bi ohranili mladosten videz kože, moramo torej posvetiti pozornost tako zunanjemu kot notranjemu zdravju. Z ustrezno nego, zdravim načinom življenja in preventivnimi ukrepi lahko odložimo prve znake staranja ter ohranimo sijočo in mladostno lepoto svoje kože. Skrb za kožo je dolgoročen proces, ki zahteva doslednost. Z rednim uživanjem Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 lahko podpremo zdravje kože na celični ravni ter dosežemo izboljšanje njene elastičnosti, čvrstosti in sijaja. Izdelek je na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in na spletu.





Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.