Hit med izdelki za akne in problematično kožo: naravna krema, ki dosega osupljive rezultate

V današnjem svetu so težave s kožo vse bolj prisotne, akne pa so ena najpogostejših težav mladih, za katero trpi kar 85 odstotkov prebivalstva. Akne niso le estetska težava, segajo veliko globlje in s seboj prinašajo psihološko breme, s katerim se ni vedno lahko spopadati. Sprememba na koži je najpogostejše signal sprememb v našem telesu, pa tudi poziv k spremembi pogosto nezdrave nege kože. V poplavi izdelkov je težko najti zdrav, naraven in učinkovit izdelek, ki nam ustreza, a blagovna znamka ZEOTEX prinaša moč narave v najboljši obliki.

V svojih izdelkih NE uporabljajo parabenov, škodljivih konzervansov ali dražilnih sestavin, temveč združujejo najboljše naravne sestavine in predstavljajo pravo osvežitev na področju nege kože.

Krema ZEOTEX DERM navdušuje, že odkar je na trgu, saj s svojimi naravnimi aktivnimi sestavinami nikogar ne pusti ravnodušnega. Blagodejno vpliva na VSE tipe kože in ustreza vsem starostim, še posebej nežna in koristna pa je za problematično kožo, predvsem kot pomoč pri aknah, ogrcih in različnih nepravilnostih. Čeprav deluje na akutne težave, njene sestavine spodbujajo naravno čiščenje kože, obnavljanje celic in vlaženje ter tako preprečujejo tudi morebitne težave.

Zakaj je ta krema nekaj posebnega?

To razkrivata revolucionarna mešanica in sinergija delovanja njenih dveh glavnih sestavin.

ZEOLIT – naravni mineral vulkanskega izvora z najmočnejšim razstrupljevalnim učinkom. Delci zeolita, ki delujejo kot magnet, učinkovito pritegnejo škodljive snovi in ​​varno preprečujejo njihove škodljive učinke na kožo, hkrati pa kožo regenerirajo in revitalizirajo. Zeolit je izjemno učinkovit pri aknah, ogrcih in nečistočah na koži, saj čisti pore, odstranjuje odvečni sebum in tako preprečuje nastanek različnih vnetij.

ELEMENTARNO SREBRO dosega izjemne rezultate pri negi kože, tudi v zelo majhnih količinah. Dolgoletne raziskave so dokazale, da na površini kože deluje protimikrobno in da kožo uspešno ščiti s tvorjenjem zaščitne plasti, ki uravnava in stabilizira kožno mikrofloro ter odstranjuje neželene mikroorganizme. Tanka zaščitna plast zagotavlja optimalno ravnovesje hranil v naši koži, s svojim izrazitim protivnetnim delovanjem pa učinkovito pomaga pri dermatoloških težavah. Ima gobasto strukturo in v našo kožo vsrka vse najboljše hranilne snovi.

Preverite, kakšne rezultate kreme omogoča.

ZEOTEX DERM je obvezen za vse, ki imajo radi naravno in kakovostno nego. Kremo lahko uporablja vsa družina in je prava rešitev v hladnejšem vremenu, ko je koža bolj utrujena in suha, zaradi česar potrebuje posebno in hranljivo nego. Kremo je priporočljivo uporabljati vsakodnevno kot jutranjo in/ali večerno nego, njeno močno delovanje pa je trojno – proti bakterijam, glivicam in virusom. Poleg tega, da pomaga pri aknah, podpira tudi zdravljenje dermatitisa, seboreje, rdečice, luskavice in drugih kožnih težav.

Kremo ZEOTEX DERM od ZDAJ lahko najdete na policah DM trgovin po vsej Sloveniji. Več o izdelkih ZEOTEX lahko preberete na zeotex.eu, kjer lahko tudi naročite izdelke na svoj naslov.