Harry Potter v Pepcu

Oglasno sporočilo

V sodelovanju in pod licenco TM Warner Bros. Entertainment Inc., je Pepco ustvaril kolekcijo, ki je namenjena predvsem malčkom, vendar se ne moremo izogniti vtisu, da bo razveselila tudi tiste malo večje!

Za dekleta in fante so na voljo trenirke, majice in pajkice, copati, pižame in spalne srajce. Pepco pa je mislil tudi na najmlajše in ponudil izbor oblačil in obutve za dojenčke.

Vsa oblačila nosijo prepoznaven lik in delo oboževanega Harryja Potterja. Za otroško sobo so na voljo odeje, posteljnina, blazine, škatle za shranjevanje in budilke. Za zabavo pa sestavljanka puzzle v 3D ali klasični različici s kar 600 kosi!

Kaj vse prinaša ta resnično posebna linija Pepco, ki znova uspešno povezuje kakovost in dostopno ceno, lahko raziščete na spletni strani Pepco.

In končno, pohitite po svoje favorite, saj je kolekcija Harry Potter uradno na voljo v trgovinah Pepco do razprodaje zalog!

Naročnik oglasnega sporočila je Pepco Slovenija.