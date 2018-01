Ekskluzivno v Ikoni: Micro-Filler™ Mask Pack

Starskin in ikona predstavljata

STARSKIN® PRO Micro-Filler™ Mask Pack je revolucionarni pomlajevalni kozmetični tretma, ki združuje učinke profesionalnega tretmaja z mikroiglami (micro-needling) in vrhunske kozmetike z EGF-rastnim faktorjem ter matičnimi celicami. V koži sproži procesa naravnega popravljanja in obnavljanja, ki vodita v preoblikovanje kože od znotraj navzven.

Oglasno sporočilo

Neobičajni tretma z mikroiglami

Tretma z mikroiglami je v zadnjem času postal eden izmed največjih kozmetičnih trendov, saj uporabnikom ponuja povečano proizvodnjo kolagena, zmanjšuje število gubic, finih linij in brazgotin ter koži vrača čvrstost in gladkost. Dvostopenjski Micro-Filler™ Mask Pack deluje po konceptu profesionalnega tretmaja za mikroiglami. Prvi korak je nega z bogato kremo Hyaluronic Micro-Pyramid Filler™, v kateri je na stotine majhnih in ostrih molekul čiste hialuronske kisline v obliki mikropiramid. Hialuronska kislina je zvezda v kozmetiki, saj kožo napne in zagotavlja anti-aging učinek.

Odkrijte izvir mladosti: rastlinski EGF in matične celice

V vsaki mikropiramidni molekuli hialuronske kisline je rezervoar dragocenih rastlinskih molekul EGF, rastlinskih matičnih celic in cvetličnega DNK, ki pronicajo v kožo, čarovnijo, ki temu sledi, pojasnjuje soustanoviteljica Nicole Arnoldussen.

Ko nanesemo kremni koncentrat na kožo in jo začnemo masirati, nam ostre mikropiramidne molekule na koži nadzorovano in brez bolečin ustvarijo številne majhne vreznine. To sproži telesu lastni naravni proces celjenja ran in regeneriranja celic. Hkrati vreznine delujejo kot mikrotuneli na povrhnjici, skozi katere se aktivne sestavine kozmetike hitreje in bolj učinkovito absorbirajo.

Nato sledi drugi korak: uporaba s hranili bogate premium biocelulozne maske Micro-Pyramid Melting Mask. S serumom bogata maska ob stiku s kožo raztopi mikropiramidne molekule hialuronske kisline in s tem iz njih sprosti koktajl celičnih obnovitvenih molekul, ki lahko zdaj prek mikrotunelov vstopijo v kožo ter v njej spodbudijo celično obračanje, popravljanje, sintezo kolagena in elastina ter tako vzpostavijo gladek in mladosten videz kože.

Prihodnost kozmetike za nego kože

Nekateri zdravniki in kozmetičarji slavnih so šli celo tako daleč, da so razglasili tretma z mikroiglo za najmočnejši poseg proti staranju, ki preprečuje nastanek drobnih linij in gubic ter ustavlja staranje že v samem razvoju. "To hočem jasno in glasno sporočiti vsem fanatikom nege kože," je dejala Nicole. "Microneedling je revolucionaren. Ob rednem izvajanju vam tretma lahko pomaga doseči bolj polno in čvrsto kožo. Če temu dodate eliksir iz vlažilne hialuronske kisline, celično-regenerativne rastline EGF, rastlinske matične celice in cvetlični DNK, dobite najbolj napreden in učinkovit pomlajevalni tretma - vse v udobju lastnega doma. Kako neverjetno je to?"

Microneedling je eden izmed najboljših lepotnih trendov, ki bo še naprej rasel po priljubljenosti, pravi Nicole. "Medtem ko lahko potovanje v pisarno dermatologov zlahka stane od 400 do 500 dolarjev, smo mi iz tega dragega posega izdelali senzacionalni lepotni izdelek, ki je preprost za uporabo doma."

"To je odlična rešitev za milenijce, ki razmišljajo o posegih z injeciranjem različnih polnil, a imajo pred njimi še vedno zadržke. Hkrati je idealen tudi za ženske, ki so v obdobju med laserskimi terapijami ali posegi s polnili, saj izdelek ojača njihov učinek. Navsezadnje je seveda namenjen tudi potrošnikom, ki iščejo neinvazivne tretmaje proti staranju."

HIALURONSKA KISLINA

RASTLINSKI EGF + RASTLINSKE MATIČNE CELICE + CVETLIČNI DNK

MICRO-FILLER™ MASK PACK

STARSKIN® PRO Micro-Filler™ Mask Pack je revolucionarna in varna alternativa tretmajem z mikroiglami in drugim invazivnim postopkom proti staranju. Ta dvostopenjski tretma s transdermalnim delovanjem vsebuje mikropiramidne molekule hialuronske kisline, ki ponazarjajo delovanje mikroigel na koži in tako omogočajo učinkovitejšo absorpcijo pomlajevalnega koktajla iz hialuronske kisline, rastlinskega EGF, rastlinskih matičnih celic in cvetličnega DNK neposredno v kožo za doseganje očitnih rezultatov.

Kako deluje tretma z mikroiglami (microneedling)?

Ročni dermalni valjček s finimi iglami (od 0,5 mm do 1,5 mm) valjate čez kožo, da ustvarite kontrolirane drobne vdolbine ali mikropoškodbe na zgornjem sloju kože, ki sprožijo naravno zdravljenje tkiva, kar ustvarja nove molekule kolagena in elastina. Istočasno drobne punkture delujejo kot mikrotuneli, ki pomagajo koži absorbirati izdelke za njeno nego.



Revolucionarni tretma STARSKIN® PRO Micro-Filler™ Mask Pack bo na voljo kmalu v konceptni hiši Ikona Ljubljana na Mestnem trgu. Možne so tudi rezervacije na povezavi: https://www.ikonaljubljana.si/starskin-pro-micro-filler-mask-pack/

• spodbuja popravljanje in regeneracijo kože, • izboljša čvrstost, elastičnost in gostoto, • zmanjšuje fine linije in gube, • osvetljuje brazgotine aken in pigmentacije, • poveča penetracijo in absorpcijo sestavin. Kako uporabiti izdelek: 1. Očistite obraz in ga nežno obrišite. Odstranite pokrov injekcijske brizge in celotno vsebino nanesite na obraz. 2. Z uporabo krožnih gibov jo masirajte eno ali dve minuti, nato kožo rahlo tapkajte. 3. Odprite zavoj z biocelulozno masko in odstranite obe zaščitni plasti. 4. Masko nanesite na kožo in jo pustite delovati 20 minut. Odstranite jo in zavrzite. 5. Nežno vmasirajte preostali serum in ga pustite delovati čez noč za najboljše rezultate. Priporočena uporaba: Od dva- do trikrat na mesec. Redna uporaba bo povečala naravno obnovo kože, izbrisala znake staranja ter izboljšala celoten ton kože in njeno teksturo. Izdelek je primeren za suho, normalno in mešano kožo. Zaradi aktivnih sestavin se lahko pojavi začasna pordelost. Ne uporabljajte na aknah, poškodovani koži ali odprtih ranah.

*Nobena formulacija STARSKIN® ne vsebuje parabenov, ftalatov, mineralnih olj, sulfatov in sintetičnih barvil. Smo PETA-certificirani in naši izdelki NISO testirani na živalih.