Dve naravni sestavini za hujšanje, ki ju lekarne skrivajo pred vami

Manjši proizvajalci in podjetja, ki proizvajajo kakovostne in učinkovite naravne izdelke za vitko linijo, ostajajo v senci velikih korporacij. Zato smo se odločili sami testirati, analizirati in razkriti naravne izdelke za izgubo kilogramov, ki so manj znani, a visoko ocenjeni.

Delujejo na enem od naslednjih načel:

- zmanjševanje apetita in hrepenenja po hrani,

- izgorevanje maščob in poraba kalorij,

- pospeševanje presnove in pretvorba maščobe v energijo.

To so rezultati našega testiranja dveh najbolj učinkovitih, a manj znanih izdelkov za hujšanje:

Učinkovitost : Če se uporablja redno in v skladu z navodili brez izpuščanj, so rezultati vidni po prvem mesecu uporabe. Še posebej se priporočajo kot dodatek k pravilni prehrani in telesni vadbi, saj podvojijo rezultate. Nekateri uporabniki obližev so se pohvalili z izgubo celo 5 kilogramov v prvih dveh tednih.

Delovanje : Obliž nanesete na čisti del kože in ga nosite 24 ur, nato pa ga zamenjate z novim. ZA hoodio trdijo, da zmanjša apetit in zatira lakoto. Gvarana velja za rastlino, ki zagotavlja energijo, medtem, ko je garcinija znana kot rastlina, ki kuri maščobo.

Sestavine : Tri glavne sestavine v obližih so hoodia, gvarana in garcinija.

1. Obliži za hujšanje GoSlimmer Patch so narejeni na osnovi naravnih sestavin s poudarkom na afriški rastlini hoodia, o kateri je zapisano, da zatira lakoto in pospešuje proces hujšanja.

2. Krema za hujšanje Slim Excelle je namenjena predvsem odstranjevanju maščobnih oblog in celulita s trebuha in nog. Ima lipolitični in diuretični učinek, ki prepreči zadrževanje vode in maščobe v telesu. Hkrati vlaži kožo ter izboljšuje tonus in elastičnost kože.

Krema vsebuje 300 ml, kar je optimalno za en mesec uporabe. Nanesite jo ob nežnem masiranju, saj se bo tako najbolj vpila.

Sestavine: Glavne sestavine kreme so kofein, aloe vera, lobodika, alga fucus, kokosovo olje in rdeča papričica. Proizvajalec trdi, da so sestavine iz ekološke reje.

Kako deluje: Sestavine v kremi, kot je zahtevano, ciljajo na problematične dele telesa in razgrajujejo maščobo, hkrati pa preprečujejo zadrževanje vode in maščobe.

Učinkovitost: Uporabniki so poročali o najboljših rezultatih pri odstranjevanju celulita s področja trebuha in stegen. Povprečno so v prvih dveh tednih izgubili od 2 do 3 centimetre okoli pasu. Pomembni rezultati pri hujšanju so doseženi v kombinaciji s pravilno prehrano.

Neželeni učinki: Ni podatkov o neželenih učinkih. Po nanosu kreme lahko občutite pekoč občutek in opazite rdečico na koži, ki bo hitro izginila. To je dejansko znak, da je krema začela delovati.

Kje kupiti in po kakšni ceni: Kremo Slim Excelle lahko naročite na uradni strani s 50% popustom. Na domači naslov jo boste prejeli v diskretnem pakiranju.

Ocena učinkovitosti: 8/10