Darilna kartica Supernova že trka na vrata pomladi

Pomlad zmeraj prinaša svežino, barve in nove začetke. Zato je popoln čas, da sebi ali svojim najdražjim podariš nekaj posebnega – nekaj, kar bo narisalo nasmeh na obraz vsakega ljubitelja nakupovanja!

Foto: SUPERNOVA MARKETING D.O.O.

Darilna kartica Supernova je popolno darilo za vse priložnosti, saj omogoča nakup v več kot 700 trgovinah in lokalih v kar 20 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji. Moda, obutev, kozmetika, igrače, tehnologija in vse za šport, vaše ljubljenčke ali dom – v Supernovi vsakdo najde nekaj zase, zato takšno darilo vedno zadane na polno v srce.

Zakaj je Darilna kartica Supernova tisto pravo darilo? Široka izbira – obdarovanec lahko sam izbere, kar si resnično želi.

– obdarovanec lahko sam izbere, kar si resnično želi. Nagovarja vsako željo – uporabi se lahko v številnih trgovinah in lokalih.

– uporabi se lahko v številnih trgovinah in lokalih. Preprost nakup – na Info točki v Supernovi ali preprosto prek spleta.

– na Info točki v Supernovi ali preprosto prek spleta. Primerna za vsako priložnost – nanjo lahko naložiš od 10 do 300 evrov.

– nanjo lahko naložiš od 10 do 300 evrov. Porabi se lahko postopoma – preostalo dobroimetje ostane na kartici.

Ko želje zacvetijo

Da bo vaše darilo resnično pomladno cvetoče, poskrbijo čudoviti motivi Darilne kartice Supernova. Pomladno sveža, otroško igriva ali elegantna – sedem različnih motivov Darilne kartice Supernova popolnoma ujame ton in razpoloženje vsake priložnosti. Za res posebno in edinstveno darilo pa je tu še personalizirana Darilna kartica Supernova. Prek spletnega vmesnika naloži lastno fotografijo in spremeni darilo v nepozaben spomin.

Potrebuješ darilo takoj? E-Darilna kartica Supernova je idealna rešitev! Naročiš jo preprosto prek spleta in na izbrani e-naslov prejmeš v nekaj minutah.

Ne čakaj! Prebudi pomladne želje in preseneti z darilom, ki vedno razveseli.

Več informacij in nakup na spletni strani Darilne kartice Supernova. Podari izbiro. Podari veselje. Podari Darilno kartico Supernova.

Naročnik oglasnega sporočila je SUPERNOVA MARKETING D.O.O.