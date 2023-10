Barviti modni trendi v ALEJI za barvito jesen

Oglasno sporočilo

Ali ste pripravljeni na letošnjo jesen? Najbolj sodobno nakupovalno središče na svetu ALEJA je prvi znanilec mode in modna prestolnica, kjer se narekujejo modni trendi. Letošnjo modno jesen zaznamuje kombinacija retro in futurističnih elementov, igra s teksturami ter plastenje oblačil.

V številnih trgovinah ALEJE obiskovalce tako čakajo kolekcije, dostopne za vsak žep, izbirajo pa lahko med skoraj 1000 blagovnimi znamkami. Med njimi so XYZ, CocoZebra, Reserved, Tom Tailor, Orsay, Sportina, Europa 92 in Mohito. Bogata izbira modnih kosov ter obutve tako ugodi tudi najbolj izbranim okusom.

Prehod sezone je obarvan v nevtralne barve, kjer prevladujejo belkaste, kremne, čokoladne barve in sivi odtenki. Rožnata, ki je v poletnih mesecih poskrbela za iskrivost, še vedno ostaja prisotna, medtem ko se rdeča vrača s prepričljivo močjo. Za drzne so tu kovinske barve, ki bodo popestrile jesensko in zimsko garderobo.

Moški lahko izbirajo med elegantnimi kosi blagovne znamke Galileo, ki združujejo klasičen videz s sodobnim pridihom. Tiste, ki živijo športni življenjski slog, čakajo vrhunska športna oblačila in obutev priznanih znamk, kot sta Hervis in Sport Vision.

Za piko na i popolnemu osebnemu slogu so tu še izjemni dodatki; nakit Zlatarne Celje in nakit Pandora, ki videzu dodata pridih elegance ter glamurja, Optika Clarus pa poskrbi za jasen pogled.

Med raziskovanjem trendov se lahko na ALEJI SKY prepustite užitkom dobrih okusov ob slastni hrani in osvežilnih pijačah, ki vam bodo polepšali večere. Njihove restavracije in kavarne vabijo namreč na vesele urice oziroma »HAPPY HOUR« večere, s številnimi popusti in sicer vsak petek in soboto med 20. in 22. uro.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32.000 m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, »car sharing«, postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Evropsko združenje nakupovalnih središč (ECSP) je maja letos ALEJI podelilo nagrado za dizajn in razvoj za izjemne projekte v trgovski panogi. V kategoriji »Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov« je premagala različne finaliste iz Evrope. Najsodobnejša ljubljanska nakupovalna destinacija je zablestela s svojo večnamensko trajnostno naravnanostjo in žirijo prepričala z inovativno uporabo strehe za šport, prosti čas in rekreacijo. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah: v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter na Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 31 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 850.000 kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot 100 milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov kot tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. Nakupovalno središče ALEJA Ljubljana je letos prejelo svetovno priznano nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji »Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15.000 do 45.000 kvadratnih metrov.« SES je del skupine SPAR Österreich.

