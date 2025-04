V čudoviti modri obleki nas je tokrat navdušila Barbara Ribič, ki jo lahko spremljamo v priljubljenem kuharskem šovu MasterChef. Mlada kulinarična navdušenka se na svojih družbenih omrežjih občasno predstavi tudi v čudovitih modnih kombinacijah. Tokrat je delila stajling, ki kar kliče po pomladi, in mnogim se je v trenutku vtisnil v spomin. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako poustvariti podoben videz.

Kratka srajčna obleka v modrih odtenkih

Barbara je izbrala klasično srajčno obleko v nežni modri barvi, ki poudari svežino in hkrati doda kanček elegance. Kroj lepo oblikuje postavo, dolžina do sredine stegen pa poskrbi za mladosten pridih. To je vsekakor pomladni kos, ki ga boste morali vključiti v svojo garderobno omaro.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Minimalistična ogrlica za piko na i

Odločila se je za preprost modni dodatek: le tanko verižico z nežnim obeskom, ki poudari eleganco. Takšna ogrlica je odlična izbira, ko želite dopolniti videz, ne da bi bil ta pretiran.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Elegantni sandali, ki podaljšajo noge

Stajling dopolnite z belimi, rjavimi ali bež sandali z nežnimi paščki, ki vizualno podaljšajo noge in se popolno zlijejo s spomladansko svežino celotnega videza. So dovolj elegantne za posebne priložnosti, a hkrati udobne in preproste za vsak dan.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite še: