Answear življenje odene v dragocenosti

Ko govorimo o tem, kaj je zares pomembno v življenju, ne mislimo zgolj na spomine, izkušnje ali sanje. Spomniti želimo na edinstven občutek, ki ga doživimo, ko si nadenemo oblačila, ki jih imamo radi.

Reklamni oglasi, posneti v čudovitih pomladnih mesecih v Lizboni, so bili ustvarjeni v sodelovanju z mednarodnimi ustvarjalci. Z izbrano tematiko nas spodbujajo, da razmislimo, ali so stvari, ki jih izberemo, izraz naših vrednot, izkušenj in identitete.

Tokratno kampanjo so v pomladnih mesecih posneli v Lizboni. Foto: Answear

"Moda je sestavni del nas"

"Moda je oblika zunanjega manifesta, ki odraža naše poglede, humor in samodistanco ali pomanjkanje zadnjega," pravi Marta Sawicka, direktorica marketinga pri Answear.com. "Moda je sestavni del nas, z njo odražamo sebe. Veliko pokažemo s tem, kako nosimo jakno, majico, obleko, superge ali uhane. Te stvari zaradi nas dobijo še bolj dragocen pomen. Zakaj? Ker nam ni mar za čevlje, ampak za dejstvo, da smo v njih pretekli maraton; in tista modra obleka predstavlja spomin na najlepši sončni zahod v Barceloni," pravi Marta Sawicka in dodaja, da nova komunikacija blagovne znamke pomeni tudi novo umeščanje – kot premijska blagovna znamka. "Pri nas izdelke obravnavamo kot edinstvene in dragocene, kar si zaslužijo. To želimo predstaviti tudi svojim strankam," poudarja.

Novo rojstvo

Z novo kampanjo želi Answear poudariti novo umeščanje blagovne znamke, ki se osredotoča na visokokakovostne izdelke in izbrane premium blagovne znamke. To omogoča oblikovanje nove zgodbe, ki gradi trajen odnos med blagovno znamko in potrošnikom – zgodbo, ki sega mimo razmerja izdelek - potrošnik.

Kakovostna in izrazna moda v tokratni Answearjevi kampanji, posneti v Lizboni, je odsev direktorice in fotografinje Stelle Consonni, znane po izjemnih fotografijah za Gucci, Burberry in Vogue. Obraz kampanje je Fatima Brunengo, brazilska igralka in manekenka. Izbrani stilski kosi pripovedujejo različne modne zgodbe, ki rišejo pomembne trenutke v naših življenjih.

Pri nastajanju kolekcije je sodelovalo več mednarodnih ustvarjalcev. Obraz kampanje je Fatima Brunengo, brazilska igralka in manekenka. Foto: Answear

Kampanjo predstavili na 12 trgih v Evropi

Kampanjo Odeni življenje v dragocenosti Answear predstavlja na 12 evropskih trgih, kjer posluje (razen na Poljskem, Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Ukrajini in Italiji). Poleg predvajanja televizijskega oglasa oglaševanje poteka tudi prek digitalnih medijev.

Strategijo in koncept kampanje je pripravila agencija Saatchi & Saatchi na Poljskem, medijsko načrtovanje in nakup medijska hiša Starcom. Televizijske oglase je izdelala produkcijska hiša Papaya Films Lisboa. Poprodukcijsko obdelavo so izvedli v Platige Image s podporo zvočnega studia Soundly.

Answear je trgovina s konceptom, ki zagotavlja edinstveno nakupovalno izkušnjo.

Answear.si. Blagovna znamka bo maja odprla svojo prvo konceptno trgovino v Norblin Factory v Varšavi. Gre za nov koncept, poln edinstvenih doživetij, ki združuje svet prestižnih blagovnih znamk z zabavo, umetnostjo, oblikovanjem in tehnologijo. Stranke bodo kmalu priča novi izkušnji na. Blagovna znamka bo maja odprla svojo prvo konceptno trgovino v Norblin Factory v Varšavi. Gre za nov koncept, poln edinstvenih doživetij, ki združuje svet prestižnih blagovnih znamk z zabavo, umetnostjo, oblikovanjem in tehnologijo.

Naročnik oglasnega sporočila je ANSWEAR.