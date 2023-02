Življenje v sivi coni: prizori iz življenja mladega zdravnika

Oglasno sporočilo

Foto: Anmi d.o.o.

Predstavitev je potekala konec prejšnjega tedna v hotelu Urban Center v Ljubljani v neformalnem pogovoru, ki ga je vodila radijska voditeljica Betka Šuhel Mikolič. Avtor je razkril nekaj zanimivosti iz svojega ustvarjalnega procesa in odgovoril na vsa vprašanja radovednežev iz občinstva.

Najbolj zaželen pisatelj med slovenskimi bralci je na prijazen in razumljiv način zdravniški svet dobrohotno dopolnil s svojimi razmišljanji za imunsko oslabele ljudi, saj so zanje prvi trije meseci v letu najbolj ogrožajoči.

David Zupančič je na klepet prihitel neposredno iz službe na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer je zaposlen. Njegova živahna energija in sproščena drža sta poslušalce pritegnila v pretanjeno pripovedovanje zgodb o usodah ljudi, ki potrebujejo zdravniško pomoč v bolnišnici, izpoved o iskrivi naklonjenosti, s katero si zdravniki popestrijo delovni dan, nenazadnje tudi o osebnih usodah pacientov, ki kot opomin za vedno ostajajo v njihovi zavesti.

Realen in empatičen pripovedovalec življenjskih prigod, ki že razmišlja o filmski uprizoritvi svoje knjižne uspešnice, ali še bolje, o snemanju nanizanke, se je dotaknil tudi obolenj, najpogostejših ravno v tem času.

Najbolj prodajani avtor v Sloveniji, David Zupančič, specializant infektologije. Foto: Anmi d.o.o.

Specializant infektologije, David Zupančič: "Epidemije covida je konec, kar pa še ne pomeni, da se je pametno popolnoma sprostiti. Še vedno je treba zaščititi ljudi, ki sodijo v posebej ranljivo skupino, z oslabljenim imunskim sistemom in pridruženimi boleznimi. Tudi v Sloveniji imamo na voljo različne mehanizme zaščite."

Po treh letih, ko koronavirus ni več prva novica dneva, David Zupančič svoje poklicno poslanstvo učinkovito prepleta z ozaveščanjem in širjenjem odmevnih sporočil o doseganju dobrega psihofizičnega zdravja prek lastnih družbenih medijev in podkasta Umetnost lenarjenja. Pogovori in razmišljanja o duševnem in mentalnem zdravju, izzivih, stresu in tesnobi pa o vseh življenjskih naukih, ki nam pomagajo rasti, se razvijati in živeti, bogatijo njegove navdušence in sledilce na družbenih omrežjih.

