Zdravilna moč umetnosti: Artupunktura se vrača v Zagreb

Predstavljajte si mesto, znano po svoji sproščenosti, kavarnah, ki vrvijo od življenja, in pogovorih na toplem septembrskem soncu. Mesto, ki je eno najvarnejših v Evropi – in najbolj zeleno, z veliko parki in trgi, kot si je zamislila mati narava. Mesto, kjer sta umetnost in kultura dobesedno življenjska sila njegovih vsakodnevnih dejavnosti.

Ne gre za zdravilno značilnost akupunkture, temveč za drugačno vrsto zdravljenja – zdravilni del Artupunkture 2022 v Zagrebu.

Zagreb je živ organizem, ki diha. Njegove ulice utripajo od človeške energije; njegovi parki in trgi kot utrip srca odmevajo s koraki prebivalcev in obiskovalcev. Prav njim je namenjena Artupunktura - sodelovanje partnerjev ter prijateljev kulture in ustvarjalnosti, katerega cilj je prebuditi življenjsko energijo mesta s skupnim umetniškim delovanjem na določenih lokacijah v mestu. Projekt Artupunktura pristopa k posamezniku kot edinstven umetniški in družbeni fenomen, ki služi lepoti in vrednosti, izhajajoči iz podpisov avtorjev. Ta umetniška dela, strateško razporejena po številnih točkah okoli nas, bodo spisala še eno zagrebško zgodbo.

Foto: Dan Pauletta

Lanski otvoritveni festival Artupunktura je zagotovo prinesel kulturno injekcijo v življenje mesta, tako za domačine kot turiste. Ena od prednosti vizije Zagreba je njegova odločenost, da za organizacijo dogodkov uporabi čim večji del mesta – od parkov, muzejev, ulic in dvorišč do zgodovinskih stavb in gledališč. Injekcija kulture je vbrizgana v vsakem koraku. Po vsem mestu.

Letošnja Artupunktura bo potekala od 15. septembra, od lanske uvedbe pa se bo močno razširila, na več kot 20 lokacij po mestu

Lanskim lokacijam, med katerimi so bili Arheološki muzej, Akademija za likovno umetnost, Galerija Ilica Q'ART, Laubu, Tehniški muzej Nikola Tesla in številne druge galerije, se bodo pridružili nove lokacije in projekti, ki bodo v utripajoče žile mesta vbrizgali umetnost in kulturo.

Foto: Boško in Krešo Med številnimi vrhunci v tej razširjeni drugi izdaji je Art & the City, ki bo preoblikoval mestne panoje, ulične luči in odprte prostore z več kot 500 umetniškimi deli hrvaških in mednarodnih umetnikov. Projekt Ilica Q'ART, ki poteka že šesto leto, bo najdaljšo zagrebško ulico ponovno spremenil v mikroklimo umetnosti in eksperimentiranja. Med letošnjimi razstavami bo tudi razstava Družbeni procesi, ki predstavlja dela umetnikov, ki so s svojo umetnostjo sprožili in zaznamovali družbene procese v mestu.

Nadarjenost nastajajočih mladih umetnikov bo predstavljena na Akademiji za likovno umetnost s kar petimi ločenimi razstavami, ki predstavljajo njihovo delo. Še več vzhajajočih umetniških talentov bo v Vlaški predstavljenih na treh ločenih razstavah mladih umetnikov na festivalu 36 Mountains

Artupunktura bo namenjena predvsem zdravljenju duše z umetnostjo po vsem mestu, veliko priložnosti pa bo tudi za zbiratelje umetnin, ki se morajo odpraviti na Art Zagreb, 5. izdajo tega hrvaškega trga z umetninami. Letošnja pozornost je namenjena šestim ukrajinskim galerijam v sodelovanju z ukrajinskim združenjem galeristov.

Če iščete dolgoletno tradicijo, obiščite Zagrebški salon, ki je že "57-letnik", z razstavo 30 prizorov iz 30. let.

Želite združiti umetnost z aktivnim življenjskim slogom? Pojdite na Reli po galerijah, zgrabite svoj zemljevid galerij in zbirajte oznake tako, da obiščete galerije, ki sodelujejo na reliju in so (vse) svoj delovni čas prilagodile temu dogodku.

Foto: Jelena Bando

ART in my KVART, ART by KNAP! je priložnost za srečanje in ustvarjanje z živečimi umetniki na nekaterih manj znanih lokacijah v mestu. Artupunktura resnično oživi vse kotičke mesta. Bodite pozorni tudi na Art Bubble, koncept pojavnih (pop-up) galerij po mestu z razstavo z naslovom Skrivnost dobro oblečenih žensk.

Umetnost bo zavzela vse zagrebške zunanje prostore, park Maksimir spreminja svoje panoje v platna, da pokaže, da so umetnost in umetniki sestavni del zdrave družbe, medtem ko bo vzhodni Zagreb sodeloval s tremi razstavami v Dubravi.

Umetnost pripada preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, zato poiščite 3D-skulpture razširjene resničnosti po vsem mestu kot del dogodkov Art Future. Najbolj znan in najbolj fotogeničen zagrebški predor pa bo spet preoblikovan, saj v predoru Grič gostijo UpArt in instalacijo Cvetni popki, ki raziskuje vsestranskost uporabljenih in zavrženih predmetov.

Foto: Karla Jurić

Pa še VELIKO več. Celoten program je dostopen na uradni spletni strani.

September v Zagrebu je čas za uživanje v srčnem utripu in življenju mesta, sprehajanje po njegovih ulicah in parkih ter vdihovanje vitalnosti njegove umetniške in kulturne scene. Artupunktura je najnovejša pobuda v mestu, ki združuje prebivalce, umetnike in obiskovalce, da bi proslavili kulturno raznolikost, ko se letni časi -in barve - začnejo spreminjati v jesen.

To je čarovnija, ki jo morate doživeti.